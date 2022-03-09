Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: 'İşgale de yaptırımlara da karşıyız'

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

48 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine ilişkin bilgi verdiği partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, 'denge politikasını' sürdürecekleri mesajını vererek "işgale de, yaptırıma da karşıyız" değerlendirmesini yaptı. Putin'e "işgali doğru bulmadığını"söyleyen Erdoğan, "NATO'nun Rusya'nın toprak bütünlüğüne karşı kararlarına destek vermeyeceklerini" de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Pazar günü Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaklaşık 1 saat süren telefon görüşmesi ve taraflarla ilgili yürüttüğü telefon diplomasisi konusunda, parti yönetimine bilgi verdi.

AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Erdoğan, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin Rusya'ya kültür sanat alanında uyguladığı yaptırımlara sert tepki gösterdi.

Bolşoy Balesi'nin gösterim iptalleri, orkestra şeflerinin sözleşmelerini iptal edilmesi, Dostoyevski'nin de aralarında bulunduğu Rus edebiyatının tanınmış isimlerinin eserlerinin müfredatlardan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, "Bu, Nazi anlayışıdır. O dönem yaşananlardan hiç mi ders alınmadı? Savaşı durdurmak için bazı çabalar ortaya konur ama işadamına, sanatçıya böyle tutum alamazsın" görüşünü dile getirdi.

"İşgali doğru bulmadığımızı söyledim"

Yansıyan bilgilere göre Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin Ukrayna'nın işgali konusundaki görüşlerini net bir dille anlattığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendisine bu işgali kesinlikle doğru bulmadığımızı söyledim ve Türkiye'nin Ukrayna kriziyle ilgili tezlerini anlattım. Ateşkes ilanından memnuniyet duyduğumuzu ama kalıcı barışın ortaya konulmasının önemli olduğunu söyledim."

Kaynak, Getty Images

Putin'i tekrar Türkiye'ye davet ettiğini anlatan Erdoğan, Ankara veya İstanbul'da bir zirve de önerdiğini ifade etti. Ancak, kısa vadede barış için ümitli olmadığını da vurguladı.

"Ukrayna'yı ikna ettik"

Erdoğan, yarın Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Antalya'da gerçekleştireceği zirveye ilişkin yaşanan son dakika krizini de kendilerinin çözdüğünü ifade etti. İki tarafın da ilk başta Antalya zirvesi önerisini kabul ettiğini, ancak daha sonra Ukrayna Dışişleri'nin bu görüşmeden vazgeçtiğini belirten Erdoğan, "Biz araya girdik ve ikna ettik; yeniden kabul ettiler. Bu görüşme, krizin aşılması yolunda çok önemli bir adım olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin denge politikasını sürdüreceği mesajı veren Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız ama NATO'nun Rusya'nın toprak bütünlüğüne aykırı bir kararına da destek vermeyiz. Tek taraflı bakışla barış gelmez ama bu noktada Rusya'nın sınır güvenliği ile ilgili kaygılarının da giderilmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak, Getty Images

Erdoğan'ın ayrıca, Putin'e başta ayçiçeği yağı ve buğday olmak üzere gıda maddesi taşıyan 30 Türk gemisinin Azak denizinden çıkışına izin verilmesi isteğini ilettiğini, Putin'in de gerekli talimatı vereceği yanıtını verdiğini aktardığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre toplantıda bazı üyeler, Rusya'nın işgali durdurup kendi sınırlarına çekilmesi, Donbas bölgesinin ilhakının Türkiye için Kırım'ın ilhakı ile aynı anlama geleceği görüşünü dile getirdi.