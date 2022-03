Türkiye - İsrail ilişkileri: 'One minute' krizinden bugüne

Gerginlik döneminden krizler dönemine

' One minute ' krizine giden süreç

Peres'in konuşmasının ardından oturumu kapatmak üzere olan moderatöre "One minute" diyerek karşı çıkan ve söz almak isteyen Erdoğan, sert açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türk-İsrail ilişkilerinde tarih sayfalarına "One Minute" krizi olarak geçen bu olay sonrası yaptığı açıklamada tavrının Peres'e yönelik olmadığını, moderatöre yönelik olduğunu söyledi.

One minute krizinin perde arkasıyla ilgili BBC Türkçe'ye konuşan gazeteci Serkan Demirtaş, "Dökme Kurşun" operasyonu başlamadan bir hafta önce İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in Ankara'da Erdoğan'la görüştüğünü hatırlattı; "Ortadoğu meseleleri konuşulurken Türk tarafı, İsrail tarafına operasyona kalkışmaması, bunun müzakerelerle çözülebilecek bir durum olduğu uyarısında bulunduğunu" söyledi.

İsrail'in bu uyarıyı dinlemeyip operasyona başlamasının Ankara'da "çok ciddi bir tepkiye, rahatsızlığa" yol açtığını ifade eden Demirtaş, One minute krizinin "bu kadar şiddetli ortaya çıkmasında bu hayal kırıklığının bir sonucu" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Alçak koltuk krizi ve Mavi Marmara saldırısı

Türkiye'nin şartları: Özür, tazminat ve Gazze ambargosunun kaldırılması

Anlaşmanın dördüncü maddesinde yer alan, "Her halükarda bu anlaşma İsrail'in, İsrail adına hareket edenlerin ve İsrail vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti veya Türk gerçek veya tüzel kişileri tarafından konvoy hadisesi ile ilgili olarak, kendilerine yönelik doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'de yapılmış ve yapılacak her türlü hukuki ya da cezai talebe ilişkin her türlü sorumluluktan tamamen muaf tutulmalarını sağlayacaktır" şartı uyarınca açılan davalar düşürüldü.