CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da

Hatice Kamer

Diyarbakır

47 dakika önce

Kaynak, chp

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Çarşamba akşamı geldiği Diyarbakır'da kalabalık bir grup davullu, zurnalı, halaylı bir karşılama ile karşıladı.

'Helalleşme' adıyla gerçekleşen bu ziyaretin Ocak ayında yapılması planlanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü yapması beklenen bir görüşme ise kente varır varmaz gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden Ayşegül Biçer, Celil Bekgdaş ve Süleyman Aydın ile öğretmen evinde görüştü.

Çok kısa süreli bu görüşmede ailelerin Kılıçdaroğlu'nu çadıra davet ettikleri belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü ilk programı, Diyarbakır'da 11 kadının olduğu kahvaltılı toplantısıydı.

Toplantıda Kürt sorununun çözümü, ana dilde eğitim, ekonomik kriz, işsizlik, hasta mahpuslar, siyasi tutuklama ve yargılamalar, demokratikleşme adımları ve gençlerin sorunları gibi çok konu konuşuldu.

Anayasa mutabakat metninde Kürtlere dair bir ifadenin yer almaması, HDP'nin bunun dışında tutulması da eleştiriler yapıldığı ifade edildi.

Divan Otel'de gerçekleşen toplantıya katılanlar şöyleydi:

Türkan Elçi: Tahir Elçi Vakfı Başkanı ve Tahir Elçi'nin eşi.

Tahir Elçi Vakfı Başkanı ve Tahir Elçi'nin eşi. Nebahat Akkoç: Kamer Vakfı Başkanı Akkoç, 90'larda kurduğu vakıfta kadın sorunlarını ve çözüm önerilerini merkeze alan birçok çalışma yaptı. Yaptığı çalışmalar nedeniyle birçok uluslararası ödül aldı.

Kamer Vakfı Başkanı Akkoç, 90'larda kurduğu vakıfta kadın sorunlarını ve çözüm önerilerini merkeze alan birçok çalışma yaptı. Yaptığı çalışmalar nedeniyle birçok uluslararası ödül aldı. Zeynep Mızraklı: Emekli öğretmen olan Mızraklı, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın eşi.

Emekli öğretmen olan Mızraklı, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın eşi. Ayşe Çelik: Ayşe Öğretmen olarak da bilinen Çelik, sokağa çıkma yasakları döneminde yaşanan çatışmalara dikkati çekmek için Beyazıt Öztürk'ün programına bağlanarak 'burada çocuklar ölüyor' demiş ve yaptığı konuşmadan dolayı hakkında dava alarak tutuklanmıştı.

Ayşe Öğretmen olarak da bilinen Çelik, sokağa çıkma yasakları döneminde yaşanan çatışmalara dikkati çekmek için Beyazıt Öztürk'ün programına bağlanarak 'burada çocuklar ölüyor' demiş ve yaptığı konuşmadan dolayı hakkında dava alarak tutuklanmıştı. Nevin Soyukaya: Arkeolog ve araştırmacı. Diyarbakır Arkeoloji Müzesinin eski müdürü olan Soyukaya, bölgedeki birçok tarihi yapının tescillenmesi ve kayıt altına alınması konusunda uzman ve öncü bir isim. Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçelerinin UNESCO Kültür Mirası listesine alınması için çaba sarf eden kişilerin başında geliyor.

Arkeolog ve araştırmacı. Diyarbakır Arkeoloji Müzesinin eski müdürü olan Soyukaya, bölgedeki birçok tarihi yapının tescillenmesi ve kayıt altına alınması konusunda uzman ve öncü bir isim. Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçelerinin UNESCO Kültür Mirası listesine alınması için çaba sarf eden kişilerin başında geliyor. Zülal Erdoğan: Anaysa Mahkemesi üyesi adayı. Erdoğan, aynı zamanda Kadın Cinayeti Davalarının başarılı avukatlarından biri.

Anaysa Mahkemesi üyesi adayı. Erdoğan, aynı zamanda Kadın Cinayeti Davalarının başarılı avukatlarından biri. Feride Laçin: Diyarbakır'ın ilk serbest kadın avukatı ve kentin tanıdığı bir sima. Medyada çok öne çıkmayı tercih etmese de, önemli birçok davada yer alan bir avukat.

Diyarbakır'ın ilk serbest kadın avukatı ve kentin tanıdığı bir sima. Medyada çok öne çıkmayı tercih etmese de, önemli birçok davada yer alan bir avukat. Nurcan Kaya: Kentteki sivil toplum çalışmalarının önde gelen isimlerinden. Avukat olan Kaya, Artıgerçek yazarı.

Kentteki sivil toplum çalışmalarının önde gelen isimlerinden. Avukat olan Kaya, Artıgerçek yazarı. Remziye Tanrıkulu: Avukat olan Tanrıkulu, CHP'li siyasetçi Sezgin Tanrıkulu'nun eşi.

Avukat olan Tanrıkulu, CHP'li siyasetçi Sezgin Tanrıkulu'nun eşi. Nevin İl: Sanayici ve Ticaret ve Sanayi Odası, Kadın Meclisi Başkanı.

Sanayici ve Ticaret ve Sanayi Odası, Kadın Meclisi Başkanı. Rojda Kaya: Eczacı ve Doğu, Güneydoğu iş Kadınları Derneği Başkanı.

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, bu toplantının ardından Dağkapı Gazi Caddesin'de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyecek.

Ardından partisinin üye katılım törenine katılacak. Kılıçdaroğlu, üye katılım törenin ardından ise muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek.

Saat 17:00'de 1980 askeri darbesinde Diyarbakır Cezaevinde işkence gören dört kişiyle görüşecek.

Bunlardan biri Özgürlük Yolu davasından tutuklanan Nuri Sinir.

Erdem Gencan de, tutuklandığında Devrimci Doğu Kültür Derneklerin Genel Sekreteri idi.