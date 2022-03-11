Sedef Kabaş için tahliye kararı verildi

19 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Sedef Kabaş 49 gün önce tutuklanmıştı

Sedef Kabaş hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yıl 4 ay hapis kararının yanı sıra tahliye kararı da verdi.

Gazeteci Sedef Kabaş, 49 gün önce "cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Gazeteci Kabaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret suçlamasından ise beraat etti.

Savcı mütalaasında gazetecinin her iki hakaret suçlamasından da en üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etmişti.

Duruşmayı yerli ve yabancı basın meslek örgütleri temsilcileri ve çok sayıda gazeteci de izledi.

Kabaş bugünkü ilk duruşmasında yaptığı savunmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasına cevaben, "Konuşmamın içeriği kasıtlı şekilde çarpıtılmış ve kamuoyuna izletilmiştir. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmem, edilmesini de onaylamam" dedi.

Ne olmuştu?

Sedef Kabaş Tele 1'de katıldığı canlı yayında, "'Taçlanan baş akıllanır' diye bir söz vardır ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır, onu söylemeyeyim, 'büyükbaş hayvan' diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur" demişti.

Bunun üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Twitter hesabından Kabaş hakkında "inceleme" başlatıldığını duyurmuştu.

Kabaş hakkında soruşturma da başlatılmış, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat yazılarak söz konusu televizyon programının ilgili yayının incelenerek tutanak hazırlanması istenmişti.

Ayrıca Kabaş'ın kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması talep edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kabaş'ın ifadelerine tepki göstermişti.