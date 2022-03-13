Erdoğan - Miçotakis görüşmesi: 'İkili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı'

7 dakika önce

Kaynak, TWITTER@tcbestepe

Türkiye ziyaretinde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı nedeniyle düzenlenen ayine katılmak için önce Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti. Miçotakis, ayinin ardından Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ile görüştü.

Miçotakis, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Vahdettin Köşkü'ne gitti. Erdoğan ve Miçotakis'in 14.00'te başlayan ve basına kapalı olan görüşmesi iki saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Açıklamaya göre görüşmede, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına" işaret edildi ve "iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu".

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı."

İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımların da masaya yatırıldığı belirtildi.