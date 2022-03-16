Kadına şiddete cezaları artıran teklif Meclis’te: Kadına karşı suç ağırlaştırma nedeni, 'İyi hal'e sırnırlama

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

14 dakika önce

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet suçlarında cezai yaptırımı artıran yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifle "ısrarlı takip" ilk kez müstakil suç olarak Türk Ceza Kanunu'na girerken, hakimin takdirine bağlı verilen "iyi hal indirimi"ne sınırlama getiriliyor.

Yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:

İyi hal indirimine sınırlama ve pişmanlık koşulu

Türk Ceza Yasası'nın 62. Maddesinde düzenlenen ve cezanın hafifletilmesi nedeni sayılan hakimin "takdiri indirimi" için pişmanlık koşulu getiriliyor.

Kamuoyunda "iyi hal indirimi" olarak da bilinen sözkonusu maddedede, hakime ucu açık takdir yetkisi veren, "failin geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar" hükmünden "gibi hususlar" ifadesi çıkarılarak sınırlanıyor.

Ayrıca, failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları" yerine, "pişmanlığını gösteren davranışları"na göre takdiri indirim hakkının kullanılabileceği hükme bağlanıyor.

Kadını öldürmeye ağırlaştırılmış müebbet

Kadına karşı şiddet suçları "nitelikli hal" kapsamına alınarak, ağırlaştırma nedeni haline getiriliyor.

Buna göre, kasten öldürme suçu kadına karşı işlenmesi halinde müebbet ceza yerine "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası öngörülürken, kasten yaralamada alt sınır 4 aydan 6 ay hapse, tehditte 6 aydan 9 aya, işkence suçlarında 3 yıldan 5 yıla, eziyet etme halinde ise cezanın alt sınırı 2 yıldan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çıkarılıyor.

Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretiz avukat görevlendirilecek.

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Israrlı takip, yasaya giriyor

Teklif ile getirilen bir başka önemli düzenleme ise en çok şikayet konusu olan fiillerin başında gelen "ısrarlı takibin" ilk kez müstakil suç olarak düzenlenip ceza yasasına girmesi.

Buna göre, "ısrarlı şekilde" fiziken takip etmek, haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak, fiillerinin, mağdurda ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da mağdurun kendisinin veya yakınlarndan birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olması hali, ısrarlı takip suçu olarak düzenleniyor.

Israrlı takip suçuna 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu suçun çocuğa, ayrılık kararı verilen veya boşanılan eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, işyerini, konutunu terk etmesine neden olması, hakkında uzaklaştırma kararı verilen fail tarafından işlenmesi halinde ise cezanın 1 yıldan 3 yıla kadar artırılması öngörülüyor.

Ayrıca, ısrarlı takip suçları, "uzlaştırma" kapsamı dışında tutuluyor.

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Sağlıkçılara şiddet de katalog suç kapsamına alınıyor

Kadına karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama suçu, "canavarca hisle işlenen suçlar" ile sağlık çalışanlarına görevi sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da "tutuklama nedeni" sayılan "katalog suçlar" kapsamına alınıyor.

Kamu, özel sektör veya vakıf üniversitelerinde görev yapan sağlık çalışanları hakkında yaptıkları muayene, teşhis, tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle soruşturma açılması "izne" bağlanıyor.

Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan "Mesleki Sorumluluk Kurulu"nun iznine bağlı olacak.