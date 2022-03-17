Galatasaray Barcelona'ya evinde yenildi ve Avrupa'ya veda etti

18 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Galatasaray çeyrek finale çıkma mücadelesinde evinde Barcelona'ya 2 - 1 yenilerek, Avrupa mücadelesine veda etti. Sarı kırmızılılar bu maçtaki yenilgiyle Avrupa'da bu sezon ilk kez bir maç kaybetmiş oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın etkili kontra ataklarına sahne oldu. Harry Potter lakabı ile Avrupa'nın da dikkatini çeken kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun taşıdığı toplarla sarı kırmızılılar etkili oldu.

Fransız forvet Bafetimbi Gomis'in ceza sahası içinde 2'ye 1 pozisyonda yaptığı vuruş defans oyuncusunun ayağından döndü.

Sarı kırmızılıların etkili kontralarından birinde kazanılan korneri 28. dakikada Marcao kafa ile gole çevirdi.

Gol sonrası Barcelona'nın Galatasaray kalesi önünde kalabalık şekilde kurduğu baskı ise 36. dakikada sonuç verdi.

19 yaşındaki yıldız oyuncu Pedri, rakip ceza sahası içinde 2 oyuncuyu geçerek plase bir vuruşla takımına beraberliği getiren vuruşu yaptı.

Bu gol aynı zamanda, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın ilk yarılarda yediği ilk gol olarak da kayda geçti.

İlk yarı bu iki gol ve karşılıklı ataklarla son buldu.

İkinci yarıya Barcelona golle başladı, 48. dakikada Aubameyang ile golü buldu.

Maçı 2-1'e getiren gol öncesi Barcelona'dan kiralık Galatasaray'a gelen kaleci Inaki Pena üst üste iki vuruşu kurtardı ancak üçüncü vuruş ağlarla buluştu.

Altı dakika uzayan maçta başka gol olmadı ve Galatasaray Avrupa'ya veda etti.

Kaynak, Getty Images

Maçtan notlar

Grubundan namağlup ve lider olarak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na kalan Galatasaray, Camp Nou'da oynadığı ilk ayak maçında 0-0 beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

Maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetti.

Bu sezon Avrupa kupalarında 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen tek ekip Galatasaray'dı.

Karşılaşma öncesi Başkan Burak Elmas ile Barcelona Başkanı Joan Laporta, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti.