ABD Başkanı Joe Biden ile Çin lideri Şi Jinping Ukrayna'yı görüştü: 'Savaş kimsenin çıkarına değil'

18 Mart 2022, 19:34 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İki lider Kasım ayında da sanal ortamda bir görüşme yapmıştı

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ilk kez Ukrayna'daki durumu görüştü.

Çin devlet televizyonu, görüşme ardından Şi Jinping'in, savaşların kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, Washington ile Pekin'in dünya barışı için üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini söylediğini duyurdu.

Çin televizyonunun haberine göre "Devletler arası ilişkiler askeri çatışma aşamasına giremez" diyen Şi, barış ve güvenliğin uluslararası toplumun en değerli hazinesi olduğunu söyledi ve ABD ile Çin'in "uluslararası sorumlulukları" üstlenmeleri gerektiğini belirtti.

Şi ABD ile NATO'nun, sorunun ardında yatan nedenleri çözüme kavuşturmak iin Rusya ile görüşmelerini istedi.

Beyaz Saray ise iki lider arasındaki görüntülü telefon görüşmesinin iki saate yakın sürdüğünü belirtti.

Biden'ın görüşmede, Çinli lideri Rusya'yı desteklememesi konusunda uyarması bekleniyordu.

Biden ile Şi, en son geçen Kasım ayında sanal ortamda görüşmüşlerdi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, bugünkü görüşme öncesinde CNN'e yaptığı açıklamada, "Çin, geleceğinin Putin'i desteklemekte değil, ABD, Avrupa, diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle birlikte olduğunu anlamalı" dedi.

Pekin şimdiye kadar Rusya'yı kınamayı reddetti. Washington, Çin'in Rusya'ya askeri ve mali destek vermesinden kaygı duyuyor.

Çin'in destek vermesi halinde, Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkili olamayacağı, dünyanın ikinci en büyük ekonomisine karşı tavır almanın da uluslararası piyasaları kargaşaya sürükleyeceği düşünülüyor.

Çin'in denge politikası

Biden ile Şi arasındaki görüşme, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi'nin üst düzey yetkililerinden Yang Jiechi'nin bu hafta Roma'da yaptığı yedi saatlik kapsamlı toplantının ardından geldi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ticari anlaşmazlıklar ve Tayvan konusundaki görüş ayrılıkları yüzünden gergin.

Şi ile Putin ise Şubat ayında Pekin'deki kış olimpiyatlarının açılışında ortak fotoğraf vererek, aralarındaki yakın ilişkileri bir kez daha vurgulamışlardı.

Putin, Pekin olimpiyatlarından kısa süre sonra Ukrayna'yı işgal etti.

Çin o zamandan beri Rusya'yı kınamayı reddediyor, gerginlikten ABD ve NATO'yu sorumlu tuttuklarını belirtiyor.

Çinli yetkililer de Rusya gibi işgale "savaş" demiyor.

Ancak Pekin bununla birlikte, Ukrayna'nın egemenliğini desteklediğini de açıkladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya Çin konusunda danışmanlık yapan Ryan Hass, Çin'in birbirleriyle çelişkili öncelikleri arasında tercih yapması gerekeceğini belirtiyor.

Hass Moskova ile yakınlığına rağmen, ABD ve batı ekonomisine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, ayrıca dünyada liderlik rolü oynamak istediğini söylüyor:

"Çin ile Rusya'nın çıkarları aynı doğrultuda değil. Putin uluslararası sistemi kundaklıyor, Şi ise bu sistemi iyileştiren biri olarak görülmek istiyor.