Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
- Haber-Video: Adnan Ağaç
- Grafikler: Selim Büyükgüner
Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası motorin 20 lirayı aştı, benzin ise 20 liraya dayandı.
Geçen hafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında yaşanan zam tartışması ile birlikte gözler akaryakıt fiyatlarının nasıl hesaplandığına ve zamları kimin yaptığına çevrildi.
BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) "Kurumumuz akaryakıt fiyatlarını belirlememekte" diyor.
Peki o halde akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Adnan Ağaç BBC Türkçe için araştırdı.
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