Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

50 dakika önce

Geçen hafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında yaşanan zam tartışması ile birlikte gözler akaryakıt fiyatlarının nasıl hesaplandığına ve zamları kimin yaptığına çevrildi.