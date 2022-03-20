Nevruz kutlamaları: HDP'nin organize ettiği kutlamalarda 'seçim' ve 'birlik' mesajları

Hatice Kamer

Diyarbakır

19 dakika önce

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, HDP İstanbul Nevruzu, Kazlıçeşme'de yapıldı

HDP'nin haftasonuna yayılan ve 29 ilde planlanan Nevruz kutlamaları yarın Diyarbakır'daki organizasyon ile sonlanacak. İlk kutlamalar, 19 Mart'ta Mardin'in Dargeçit ve Artuklu ilçelerinde yapıldı. Cumartesi günü Hakkari, Şırnak, Tunceli, Mersin'in de aralarında olduğu 15 merkezde kutlama yapıldı.

Pazar günü ise İstanbul, İzmir, Ankara, Van gibi büyük kentlerin de aralarında olduğu 34 merkezde Nevruz kutlandı.

Batı kentlerinde kutlamalarda, sol-sosyalist partiler ile emek ve demokrasi güçleri adı altında bir araya gelen gruplar ağırlıktaydı.

Van ve bölge illerinde ise talepler dile getirildi.

İstanbul Nevruzu'nda konuşan Mithat Sancar, seçim ittifaklarına atıf yaparak üçüncü yol stratejisine vurgu yaptı ve ''Gücümüzü birleştirdiğimizde bu düzeni değiştireceğiz'' dedi.

''Tek yol 3'üncü yoldur. Bu yol seçimde için değil uzun süreli bir stratejidir. Bu ülkeye güçlü ve gerçek demokrasiyi getirecek yoldur'' diyen Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kürtlerin haklı ve onurlu mücadelesinde özgürlük yaşaması için giden yoldur. İnançları inkar edilen Alevilerin eşit yurttaş olarak kurulacağı yoldur. Emeği sömürülen açlığa ve yoksulluğa bırakılan yoldur. Bu ülkenin yüzde 90'ını açlık içinde yaşıyor. Bunun temelinde 3 temel politika var. Savaş, yandaşa rant ve soygun israf politikaları.''

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da yaptığı konuşmada ülkede yaşanan açlık ve yoksulluğunun kaynağında 'Saray düzeni' olduğunu savundu:

''Ben Türkiyeli bir devrimci olarak, Kürt halkını Deniz Gezmiş'ten öğrendim ve 50 yıl sonra İzmir'de bu kez başka bir Deniz kardeşimiz sadece HDP'li olduğu için, parti binasında olduğu için bu katiller tarafından katledildi. İşte bu iki Deniz'in birbirine bağladığı halkı hiçbir güç ayıramayacak.''

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de Türkiye'nin Ukrayna Savaşı için barış çağrılarını hatırlattı ve barış için NATO'dan çıkması gerektiğini savundu:

Akdeniz, ''Barış diyorlar, önce NATO'dan çıkacaksın. Barış diyorlar, önce içeride kendi barışını yapacaksın, Kürtlerle barışacaksın. Yaşanan ekonomik krizle birlikte emekçiler daha da yoksullaştı'' dedi.

Kaynak, HDP

Van'da kar altında kutlamalar

Van'daki kutlamalarda HDP Genel Başkan Yardımcıları Tayyip Temel, Feleknas Uca ve HDP'nin önceki dönem eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile İnsan ve Özgürlük Partisi Başkanı Mehmet Kamaç konuştular.

Kürtlerin diliyle, kültürüyle var olduğunu söyleyen Kamaç, kendi aralarında birlik olması gerektiğini ifade etti.

Feleknas Uca ise, cezaevinde işkence ve tacize uğradığını söyledikten sonra intihar eden HDP Dargeçit ilçe yöneticisi Garibe Gezer'i andı.

Aysel Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunlarına değinerek hasta tutukluların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Uca, Kürt kadın hareketine karşı gelişen operasyonları kınadı ve Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı.

HDP Van Milletvekili Tayyip Temel ise Türkiye'de en temel sorunun demokratikleşme ve Kürt sorunu olduğunu söyledi:

''Çözümden, çözüm perspektifinden bahsettiklerini iddia eden hem iktidar hem muhalefet güçleri Kürt sorununun çözümü dışında her şeyle ilgili konuşuyorlar ama iş Kürt sorununa gelince bakın hiçbirini bugün yanınızda görüyor musunuz? Onlar sanıyorlar ki Newroz HDP'nin Newrozu, onlar sanıyorlar ki bu bayram HDP'nin bayramı. HDP'ye mesafe koyanlar o yüzden sizin yanınızda yer almaya cesaret edemiyorlar. Bu bayram Kürt halkının ulusal bayramıdır''

'Çözümün adresi Abdullah Öcalan'

9 yıl önce, Öcalan'ın 2013 Nevruzu'nda okunan mektubuna değinen Temel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dolmabahçe görüşmesine karşı çıkarak süreci sonlandığını savundu.

Temel, çözüm sürecinin sona ermesiyle Öcalan'ın tecride alındığını, çatışmalı sürecin başladığını, yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini, Kürtlerin en büyük kazanımlarına, başarılarına el konulduğunu, belediyelere kayyum atandığını söyledi.

Tayyip Temel şöyle devam etti:

''Şimdi Dolmabahçe Mutabakatı'nda Türkiye demokrasisini, Türkiye'deki halkların barışını savunan Sayın Öcalan tecritte, Erdoğan Bahçeli'nin kolunda. Peki durumları nedir? Durumları şudur; kılavuzu karga olan deyimi hatırlarsınız değil mi? AKP-MHP ittifakı güya 2023'te yeni Türkiye'yi kuracak, güya 2023'te yeni bir rejim inşa edecekler. Emin olun 2023'ü göremeyecekler. 2023'ü Tansu Çiller'in, Süleyman Demirel'in, Mehmet Ağar'ın başına gelen neyse 2023'te bu iktidar zihniyetini değiştirmezse başına gelecek şey aynıdır.''

Sezai Temelli ise Ukrayna Savaşı'nda cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakere ve çözüm için tarafları bir araya getirme çabalarını hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Adeta diplomasi havarisi kesilmiş. Sormazlar mı adama; savaşa karşıysan Efrîn'de işin ne? Sormazlar mı adama; savaşa karşıysan Rojava'da işin ne, Şengal'de işin de? Sormazlar mı insana; eğer halklar kendi kaderlerini tayin edecekse senin bu Rojava'ya zulmün ne? Sormazlar mı eğer silahla değil müzakereyle çözüm gelecekse bu masayı neden devirdin? Çünkü bunlar Kürt düşmanıdır. Ve Kürde verecekleri tek şey savaştır, zulümdür. Bunların elinde bir çözüm yok. Onların bildiği yegane şey, işte bu haksız düzendir"

Temelli, Kürt meselesinde çözümün adresinin Abdullah Öcalan olduğunu söyledi.