Diyarbakır'da sanayi sitesinde tüp patlaması: 5'i ağır 11 işçi yaralandı
- Hatice Kamer
- Diyarbakır
Diyarbakır'da, 3'ncü Oto Sanayi Sitesi'nde bu sabah bir tornacıda sanayi tüpü patladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre patlamada 5'i ağır, 11 işçi yaralandı. Yaralılardan 3 işçinin durumu kritik.
Doğuş Torna adındaki iş yerinde, sabah 9 sularında meydana gelen patlamada yaralananlar iş yerinde çalışan usta, kalfa ve çıraklar.
Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların yaşları 15 ile 25 arasında değişiyor.
Şanlıurfa Yolu üzerindeki oto sanayide meydana gelen patlamada 5 iş yerinde hasar meydana geldi, 11 araç da patlamadan zarar gördü.
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Patlamanın meydana geldiği sokak, güvenlik şeridiyle kapatıldı ve inceleme başlatıldı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor ama işyerindeki güvenlik kamera kayıtları alındı ve gün içinde bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor.
BBC Türkçe'ye konuşan Diyarbakır 4. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Muhsin Erdoğmuş, sanayi bölgelerinde iş güvenliğinin önemine dikkat çekti.
Erdoğmuş ''Çoğu işyerinde iş güvenliği konusunda tedbir alınıyor mu, bu önemli. Tüm işyerlerinde bu konuda hassasiyet gösterilse böylesi kazaların da önü alınmış olur'' dedi.