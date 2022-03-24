Diyarbakır'da sanayi sitesinde tüp patlaması: 5'i ağır 11 işçi yaralandı

13 dakika önce

Diyarbakır'da, 3'ncü Oto Sanayi Sitesi'nde bu sabah bir tornacıda sanayi tüpü patladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre patlamada 5'i ağır, 11 işçi yaralandı. Yaralılardan 3 işçinin durumu kritik.

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Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor ama işyerindeki güvenlik kamera kayıtları alındı ve gün içinde bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor.