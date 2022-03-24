Gazeteci Aydın Engin 81 yaşında hayatını kaybetti

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Duayen gazeteci Aydın Engin 81 yaşında hayatını kaybetti. Engin bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

53 yıldır gazetecilik yapan Aydın Engin, köşe yazarlığı yaptığı T24'te 11 Şubat'ta yayımlanan son yazısında, "Aydın Engin'i bir süre nadasa bırakmak iyi olacak" ifadesiyle yazılarına ara verdiğini duyurmuştu.

T24'te Aydın Engin'in vefatı ile ilgili haberde, Engin'in safra kesesi sorunu nedeniyle 8 Mart'ta ameliyata alındığı, ameliyat sonrasında gözlenen sızma nedeniyle 9 Mart'ta ikinci bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Engin, kısa süreli aralar dışında 16 gündür "yoğun bakım" servisinde tedavi görüyordu.

Aydın Engin kimdir?

1941'de İzmir Ödemiş'te doğan Engin, bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Bir yandan da Gençlik Tiyatrosu'nda amatör tiyatroya başladı. Sonrasında hukuk öğrenimini bırakıp tiyatroculuğu meslek olarak seçti.

Askerlik döneminin ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda dramaturg ve oyuncu olarak işe başladı. Yılmaz Güney'in özel senaristi olarak çalışan Engin, Yeşilçam için de imzasını kullanmadan pek çok senaryo yazdı.

1967'de Tuncel Kurtiz, Tuncer Necmioğlu, Umur Bugay ve Müjdat Gezen'le birlikte Halk Oyuncuları'nı kurdu. "Devri Süleyman" adlı oyunu yazdı ve yönetti.

1969'da tiyatroculuğu bırakarak gazeteciliğe başladı. Haftalık Yeni Ortam dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 12 Mart 1971 darbesi sırasında tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra günlük bir gazeteye dönüşen Yeni Ortam'da yazı işleri müdürü oldu ve aynı gazetede köşe yazıları yazdı.

12 Mart sonrasında kurulan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Partinin kurucularından Oya Baydar ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ekim Engin dünyaya geldi.

1974'te "İlke" dergisini kurdu. 1976'da "Politika" gazetesinin genel yayın müdürü oldu. Bu gazetede "Tırmık" adlı köşesinde yazdığı yazılarından dolayı hakkında birçok dava açıldı.

1980'de tutuklu olduğu sırada bir başka davadan ötürü yedi buçuk yıl hapse mahkûm oldu ancak bir yanlışlık sonucu tahliye edilince Haziran 1980'de yurtdışına gitti.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye'ye dönemedi. Yaşamını siyasi mülteci olarak Almanya'da sürdürdü. Bu arada sonuçlanan davalarda gıyabında ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

1991'de çıkan kısmi aftan yararlanarak Türkiye'ye döndü. Kısa süre Sağmalcılar Cezaevi'nde hapis yattı. 1992-2002 arasında Cumhuriyet gazetesinde habercilik ve köşe yazarlığı yaptı. 2002'de Cumhuriyet'ten ayrıldı.

BirGün gazetesinin kuruluşunda yönetici olarak görev aldı ve bir süre Tırmık köşesini yazdı. Daha sonra Agos'ta köşe yazıları yazmaya başladı. T24 internet gazetesinin kuruluşuna katıldı.

Ağustos 2015'te yeniden yazmaya başladığı Cumhuriyet'ten Eylül 2018'de istifa etti.

1 Kasım 2016'da Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet davasının temyiz incelemesini Eylül 2019'da sonuçlandırdı ve Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini bozdu.