Erdoğan: S-400 konusu bizim için kapanmıştır, ABD ile F-16'lara ilişkin olumlu süreç devam ediyor

25 Mart 2022, 12:52 +03 Güncelleme 20 dakika önce

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Brüksel'de katıldığı olağanüstü NATO Liderler Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD basınında yer alan, Türkiye'nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermesine ilişkin önerileri değerlendirdiği yönündeki haberlerle ilgili olarak, "S-400 konusunda nasıl en başta 'Bizim için bu iş kapanmıştır' dediysek, bugün de biz aynı noktadayız. Bu konu bizim için kapanmıştır" dedi.

"Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Wall Street Journal'ın yazdığına karşı İletişim Başkanı'mız gerekli cevabı bütün hassasiyetiyle zaten vermiştir. O cevap onlara yeter de artar bile".

Daha fazlasına da bu konuda gerek yok. Çünkü bunların bütün işi ortalığı karıştırmak. 'Buradan acaba Türkiye'ye nasıl bir darbe vururuz da onu sıkıntıya sokarız' böyle bir gayretin içindeler. Anında müdahale ederiz, sonuç alamazlar."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde 18 Mart'ta yayımlanan ve Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesini öneren makaleye dün, "Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil" diyerek yanıt vermişti.

"Biden bana 'Konunun takipçisi olacağım' dedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca, ABD ile yeni F-16 savaş uçakları ve F-16 modernizasyon kitleri konusunda olumlu sürecin devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, bu konuyla ilgili görüşmeleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın muhataplarıyla yürüttüğünü belirtti.