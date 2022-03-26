Altı muhalefet lideri Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez buluşacak: Masada hangi konular var?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

bir saat önce

Kaynak, Reuters

Altı muhalefet partisi lideri, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez yemekli toplantıda bir araya gelecek.

Babacan'ın talebi doğrultusunda, parlamenter sisteme geçiş sürecine ilişkin yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda, olası seçim ittifakı ve seçimin kazanılması halinde izlenecek politikalara ilişkin ilkelerin ana gündem maddesi olması bekleniyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Pazar 19.30'da partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırlayacak.

Muhalefet liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle ilk olarak 12 Şubat'ta bir araya gelerek, yaklaşık 5 saatlik görüşmenin ardından "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni"ne son biçimini vermiş ve seçim süreci ve sonrasına ilişkin işbirliği mesajı vermişti.

Geniş katılımlı bir toplantıyla, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin açıklandığı Bilkent Otel'de yapılan görüşmede, "geçiş sürecinin ilkelerinin öncelikli görüşülmesi" talebini dile getiren Ali Babacan'ın ikinci toplantıya ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı.

Babacan üç öneri götürdü

Ali Babacan toplantı öncesinde, altı siyasi partinin genel başkanını hafta içinde tek tek ziyaret ederek gündem önerisi götürdü.

Edinilen bilgiye göre Babacan seçimin kazanılması halinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, güçlendirilmiş parlamenter sistem değişikliğine geçecek süre olarak ifade edilen geçiş sürecinin ilke ve yol haritası, seçimin kazanılması halinde izlenecek politikalar ve olası seçim ittifakının ilkelerine ilişkin çalışma yapılması önerilerini götürdü.

Kulislerde, görüşmede varılacak uzlaşma doğrultusunda, bu konularda çalışma yapmak için yeni bir ortak komisyonlar kurulabileceği ifade ediliyor.

Kaynak, Reuters

TBMM gündeminde bulunan AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim yasası değişikliğinin ise Meclis'ten nasıl geçeceği netleşmediği için bu toplantının esas gündemi olması beklenmiyor.

Cumhur ittifakı ortaklarının, teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında yeni değişiklikler yapabileceğine dikkat çeken muhalefet partili kaynaklar, yasanın son biçimini görmeden harekete geçilmeyeceğini; Seçim Yasası'na göre izlenecek stratejinin bir sonraki toplantıda konuşulabileceğini ifade ediyorlar.

Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması konusunda büyük ölçüde görüş birliği olmakla birlikte, adayın kim olacağı konusunun da seçime yakın bir süreçte netleştirileceği belirtiliyor.

Ortak açıklama yapılacak

Toplantı sonrasında liderlerin bir önceki toplantıda olduğu gibi ortak yazılı açıklama yapması planlanıyor.