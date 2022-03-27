Hrant Dink suikastı sanıklarından Ahmet İskender Türkiye'ye getirilerek tutuklandı

18 dakika önce

Kaynak, DHA

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Hrant Dink suikastının firari sanığı Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini ve tutuklandığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla İskender'in, Kırgızistan Bişkek'te saklandığının tespit edilmesinin ardından, Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği ile irtibata geçildiği ve Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na şahsın yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesi talebinin iletildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"EGM, Kırgızistan'da bulunan Türk Büyükelçiliğimiz ve İçişleri Müşavirliğimiz koordinesinde, Kırgızistan Emniyet Birimlerince şahsın 26 Şubat 2022 tarihinde yakalanması sağlanmıştır. Şahıs, 26 Mart 2022 tarihinde, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Kırgızistan'dan ülkemize getirilmiştir.

"Ahmet İskender'in üzerinde kardeşi M.İ.'ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirilmiştir. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir."

15 yıllık hukuk süreci

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de o zamanki gazete binası önünde başından vurularak öldürülmüştü.

Dink'in öldürülmesi sonrasında farklı davalar ile uzun bir hukuk süreci yaşandı.

Bunların sonuncusu cinayetle ilgili olarak 76 kamu görevlisinin yargılandığı davaydı. Bu davada hüküm geçtiğimiz yıl, 26 Mart 2021'de açıklandı.

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Mahkeme eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan dahil 13 firari sanığın dosyaları ayrıldı.

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bu karara itiraz edeceğiz. Bu karar cinayette sorumluluğu olan ve delillerle açığa çıkmış olan birçok kişinin hatalı bir şekilde beraatiyle sonuçlanmıştır" demişti.

Dink ailesi: Operasyon öldürmeyle son bulmadı

Hrank Dink'in ailesi de son yargılamadan sonra yaptığı yazılı açıklamada, cinayetin, "siyasilerin, yargının, medyanın ve bazı devlet güdümlü sözde sivil toplum kuruluşlarının dâhil olduğu üç yıl süren bir hedef gösterme ve tehdit sürecinin sonunda gerçekleştiğini" kaydetti.

Açıklamada, "Operasyon öldürmeyle son bulmadı; ihmal, örtbas, delil karartma ve yanlış yönlendirmelerle devam etti. Bütün bu mekanizmayı ele almayan bir yargılamanın bizi de kamuoyunu da ikna etmesi mümkün değil" denildi.

Dink ailesinin avukatları, 26 Mart 2021 tarihli son mahkeme kararına 1 Nisan 2021'de itiraz ettiler.