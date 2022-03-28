Muharrem Aksem: 15 yaşındaki çocuğun Şanlıurfa'da şüpheli ölümüyle ilgili neler biliniyor?

Hatice Kamer

Diyarbakır

13 dakika önce

Kaynak, AKSEM Ailesi

15 yaşındaki Muharrem Aksem'in cesedi, 24 Mart Cuma günü Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi Çalışkanlar Mahallesi'ndeki açık bir arazide bulundu. Şanlıurfa Valiliği, Muharrem Aksem'in arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. Şanlıurfa Barosu ise talim bölgesinde yapılan denetimsiz atışların yaşam hakkı ihlaline neden olduğunu savundu. HDP şüpheli ölümü Meclis gündemine taşıdı.

BBC Türkçe'ye konuşan Aksem ailesinin avukatı Hatice Akıllı Öz, Pazartesi günü tamamlanan ön otopsi tutanağına göre, Muharrem'in vücudundan 12 metal parçasının çıkarıldığını söyledi.

Öz, ''Cesedin bulunduğu bölge atış talimi yapılan bir yer. Valilik de bunu doğruladı, Muharrem'in cesedi de orada bulundu. Onun hedef alındığı yönünde haberler yapıldı ama bu ispatlanmış bir iddia değil" dedi.

Avukatın verdiği bilgiye göre, Muharrem Aksem bir süre önce okula gitmeyi bırakmış ve ailesinin hayvanlarına bakmaya başlamış. Olay günü hayvanları kardeşine teslim ettikten sonra bulduğu bir köpeği aramak için köyden ayrılmış:

''Ceset bulunduğu zaman ben de gittim. Vücut bütünlüğü bozulmuş, sağ eli kopmuştu; yüzünde ve vücudunda çok sayıda yara izi vardı. Ön otopsi raporu da bugün çıktı ve vücuttan 12 metal parçası çıkarıldığı yazılmış ama bunların mermi olduğu yönünde herhangi bir ifade yok.''

Cesetten çıkarılan metal parçaların şarapnel mi yoksa saçma tanesi mi olduğunun balistik inceleme ile netleşeceğini belirten Avukat Öz, bunun için metal parçaların İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini söyledi ve ekledi:

''Kesin ölüm nedeni ve ölüm saati de bu incelemeden sonra açıklanacak.''

Avukat Öz: Mevzuata aykırı atış talimi yapıldığı açık

Avukat Öz, olay günü Muharrem'in hayvanları kardeşine teslim ettikten sonra köyde bir arkadaşına uğradığını, oradan ayrıldıktan sonra aynı arkadaşını telefonla arayıp bir köpek bulduğunu ve onu yakalamaya gideceğini söylediğini aktardı.

''O köpeğin peşinden gitmiş, en son saat 17.00 civarı arkadaşını aramış ve köpeği bulamadığı için eve geri döneceğini söylemiş. Sonra da kimseyle konuşmamış, akşam dönmeyince ve telefonlara yanıt vermeyince aile onu aramaya çıkmış, jandarmaya haber vermişler. Kardeşi, arkadaşı ve köyden bir kişi atış alanı bölgesinde bir tilki görmüşler, ona yaklaştıklarında Muharrem'in cesedini bulmuşlar.''

Avukat Öz, atış taliminin olduğu bölgenin Çalışkanlar Mahallesine bir, şehir merkezinin de beş kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti ve köylülerin o gün akşam saat 17.00'ye kadar silah sesleri duyduklarını söylediklerini aktardı.

''Atış talimi sabah 8'den akşam 5'e kadar devam etmiş, Valilik talimin saat 3'e kadar devam ettiğini söylemiş. Atış talimi alanı olduğu için orda ağır silahlar da patlatılıyor, orası atış talimi bölgesi olsa da siz oraya güvenlik şeridi çekmek zorundasınız, mevzuata göre bu böyle. Mevzuata aykırı atış talimi yapıldığı açık.''

Muharrem'in cesedinin bulunduğu atış talimi alanının daha önce köylüler tarafından mera olarak kullanıldığını belirten Avukat Öz, köylülerin bu nedenle birçok defa şikayette bulunduğu bilgisini de aktardı.

Valilik: Arazide bulunmuş cismin infilakı ile ölüm

Şanlıurfa Valiliği de olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı, Muharrem Aksem'in arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Bölgenin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2005 yılından bu yana resmi atış ve eğitim yeri olarak kullanıldığını belirten Valilik, olayın söz konusu alanın yaklaşık 300 metre dışında yaşandığını ve olay günü İl Emniyet Müdürlüğü personelinin sabah vakitlerinde alana gelip eğitimi tamamladıktan sonra saat 15.08'de atış alanından ayrıldıklarını, bunun PTS kayıtları, güvenlik kameralarıyla tespitli olduğunu açıkladı.

Valilik açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

''Aynı gün 16.40 sıralarında maktulün arkadaşına kendi kullanmış olduğu cep telefonundan mesaj gönderdiği, 17.30'da da başka bir arkadaşıyla telefonla görüşme yaptığı tespit edilmiştir.

''Ayrıca, yapılan otopsi incelemesinde; maktulün vücudunda mermi giriş çıkışının bulunmadığı, vücudun değişik yerlerinde metal parçaları olduğu anlaşılmıştır. Bu verilerden hareketle, maktulün saat 17.30'dan sonraki bir saatte arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili başlatılan kapsamlı adli ve idari soruşturma devam etmektedir. ''

Şanlıurfa Barosu: Yaşam hakkı ihlali var

Şanlıurfa Barosu da Muharrem Aksem'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı, ortada yaşam hakkı ihlali olduğunu savundu.

Açıklamada Muharrem Aksem'in vücudunda şarapnel izlerinin olduğu, sis mermisi olabilecek güçte taşı bile parçalayan mermilerin olduğu, çocuğun elinin olmadığı, parçalandığı belirtildi.

Denetimsiz bir şekilde atış talimi yapılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasının açıkça yaşam hakkı ihlaline yol açtığını belirten Baro, devletin çocukların güvenli alanlarda yaşama hakkını sağlamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü de Muharrem Aksem'in ölümünü TBMM gündemine taşıdı ve daha önce de aynı atış bölgesinde yaralananlar olduğunu belirtti.