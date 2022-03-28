6 muhalefet liderinin ikinci buluşmasında neler konuşuldu, hangi kararlar alındı?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

44 dakika önce

Kaynak, CHP

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde, ikinci kez akşam yemeğinde buluşan 6 muhalefet partisi liderinin 5 saat süren toplantısında, iktidarın Meclis gündemine getirdiği "Seçim Yasası" eleştiri konusu olurken, parlamenter sisteme geçişin yol haritası ve seçim güvenliğinin sağlanması konularında iki komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada olduğu gibi liderler, iktidarın Seçim Yasası değişikliğini "siyasi mühendislik ve birliklerini bozmaya yönelik" bir girişim olarak nitelendirirken, parti yöneticileri görüşmeyi, "Liderler çok keyifli ayrıldılar. Bu teklif, safların daha da sıkılaşmasına yol açtı" sözleriyle değerlendirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, dün akşam Ali Babacan'ın ev sahipliğinde DEVA Partisi Genel Merkezi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Parti amblem ve bayrakları kaldırıldı

Babacan, liderleri önemli konuklarını ağırladığı, genel başkanlık katındaki salonda ağırladı. Toplantı salonundan DEVA Partisi'nin amblem ve bayrakları kaldırılırken, duvarda sadece Atatürk resmi ve Türk Bayrağı bırakıldı.

Liderlere servis edilen menünün aynısı, partilerin yöneticileri, çalışanlar ve gazetecilere de ikram edildi.

Seçim Yasası'na karşı 'birliktelik' vurgusu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, hafta içinde liderlere yaptığı ziyaret doğrultusunda toplantı gündemi, parlamenter sisteme geçişin ilke ve yol haritası, olası seçim ittifakının ilkeleri ve seçimin kazanılması halinde izlenecek politikalar olarak belirlenmişti.

Ancak AKP ve MHP'nin hazırladığı ve bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan "Seçim Yasası" değişikliği, masanın önemli gündem konularından birisi oldu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin oluşumda değişikliğe gidilmesi, ittifak partilerinin milletvekillerinin hesaplanmasındaki yöntem değişikliği gibi maddeler "6'lı masayı dağıtmaya dönük hamle" olduğu yorumu yapıldı.

Bu girişimler karşısında demokrasiyi savunan siyasi partilerin daha "güçlü" bir şekilde birlikte hareket etme konusunda "kararlılık" sergilemesi gerektiği ifade edildi.

Bu tutum, toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamaya, "Demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız" ifadeleriyle yansıdı.

Kaynak, CHP

'Safları daha da sıkılaştırdı'

BBC Türkçe'ye görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan bir parti yöneticisi, iktidarın, iktidarın 6'lı masayı dağıtma amacıyla bu teklifi getirdiğini, ancak tam tersi bir sonuç doğuracağına işaret etti:

"Liderler görüşmeden son derece keyifli ayrıldı, samimi bir havada görüşme yapıldı ve en önemlisi iktidara, "ne yaparsanız yapın, bu masayı dağıtamayacaksınız, mesajı verildi.

"Bu girişimler karşısında muhalefet, bu olayı satranç gibi değerlendirip, adımlarını ona göre atacaktır. Bu teklif, safların daha da sıkılaşmasına yol açtı."

Kulislere yansıyan bilgilere göre liderler, Seçim Yasası henüz Meclis'ten geçmediği ve nasıl geçeceği bilinmediği için, iktidarın bu hamlesine karşı atılabilecek adımların, yasanın çıkmasından sonraki toplantılarda ele alınabileceği değerlendirmesi yaptı.

Erken seçim olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiği, bu nedenle de Seçim Yasası değişikliğinin hiç uygulanmayabileceği de güçlü olasılık olarak değerlendirildi.

Seçim güvenliği için ortak komisyon

Seçim Yasası ile özellikle sandık kurullarının oluşumunda değişikliğe gidilmesi nedeniyle liderler, "seçim güvenliğini" öncelikli konular arasına aldı ve seçim güvenliği konusunda ortak çalışma yapılması için 6 parti temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulması benimsendi.

Bu kapsamda, siyasi partilerin, teşkilat, seçim ve bilişimden sorumlu genel başkan yardımcılarının bu komisyonda görev alması kararlaştırıldı.

Seçim güvenliğine dönük teknik çalışmayı yürütecek olan komisyon, sandık kurullarında eksiksiz görev alınması, avukatların ortak havuzda toplanarak, seçime yönelik kuşkulu işlemlere müdahale etmesi, seçimlere yönelik dijital altyapının güçlendirilmesi konularında çalışma yapacak.

Geçiş süreci tanımlanacak, takvim belirlenecek

Toplantıda en önemli gündem maddesi ise parlamenter sisteme geçiş sürecinin ilke ve yol haritasının belirlenmesi başlığı oldu. Bu konuda da yine 6 partinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulması ve hafta içinde de üyelerinin belirlenmesi kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre komisyon, geçiş sürecini tanımlayacak, seçimden sonra parlamenter sisteme geçiş takviminin yanı sıra, yasa ve anayasalarda yapılması gereken değişiklikler üzerinde çalışacak.

Cumhurbaşkanının seçildikten sonra, parlamenter sisteme geçene kadar yetkilerini nasıl kullanacağı, bakanlar kurulunun yetkilerinin nasıl düzenleneceği konularını da çalışarak, hazırladıkları taslakları liderlere sunacak. Geçiş sürecinde uzlaşılması halinde, liderlerin "ittifak" için masaya oturmaları bekleniyor.

İttifak ve adaylık konuşulmadı

Kulislere yansıyan bilgilere göre "olası ittifakın ilkelerinin görüşülmesi" gündemde olmasına karşın, toplantıda bu konu ele alınmadı.

12 Şubat'ta yapılan toplantıda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun önerisi doğrultusunda ittifak konusunun gündeme alındığına işaret eden kaynaklar, ancak hem Seçim Yasası'nın Meclis'ten geçmemesi, hem de önceliğin "geçiş süreci"ne verilmesi nedeniyle bu konuya değinilmediğini ifade ettiler.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun ise seçim süreci yaklaştığında ele alınabileceği ifade ediliyor.

Üçüncü buluşma Nisan'ın son haftasında

Toplantıda kesin bir tarih belirlenmemekle birlikte 6 muhalefet partisinin Nisan ayının son haftasında, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde buluşması kararlaştırıldı.