Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri nasıl araştırılıyor?

25 dakika önce

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, özellikle bazı aylarda şüpheli kadın ölümü sayısının kadın cinayetleri sayısını aştığını ve bu durumun kaygı verici olduğunu belirtiyor.

Şüpheli kadın ölümleri kaza ya da intihar süsü verilerek gerçekleşiyor. Bunların yanında ateşli silahlarla gerçekleşen cinayetlere de kaza süsü verilebiliyor. Ölü bulunan ya da öldürülen kadının yakınları şüpheli bir durum olduğunu düşünerek mahkemeye başvuruyor. Bu dosyalarda, aileler ve avukatlar delillerin yeniden toplanmasından dava sürecinin takibine kadar zorlu ve uzun bir hukuk mücadelesi veriyor.