TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan kimdir?

51 dakika önce

Kaynak, TÜSİAD

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu bugün İstanbul'da yapıldı. ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, derneğin yeni başkanı seçildi.

Görevi Simone Kaslowski'den devralan Orhan Turan, "Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye'yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacak, yeniden biz olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz" dedi.

Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ümide sarılmanın Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan cumhuriyetimizin 100. yılının arifesinde büyük anlam taşıdığına inanıyoruz" dedi.

Turan, 18 yıldır TÜSİAD üyesi.

Orhan Turan kimdir?

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Turan, 1981'de Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Orhan Turan, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Kurulmasında aktif rol oynadığı Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) 1997 ve 1999 yılları arasında; İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (İMSAD) de 2007 ve 2011 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Turan, 2017-2019 döneminde TÜSİAD'ın denetleme kurulu başkanlığını yaptı.

Turan ayrıca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü dersleri verdi.

Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young işbirliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında "Yılın Girişimcisi" ödülünü alan Orhan Turan, Monte Carlo'da düzenlenen "Dünya Yılın Girişimcisi" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.