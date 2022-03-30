The Wanted grubunun üyesi şarkıcı Tom Parker 33 yaşında hayatını kaybetti

13 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Britanyalı müzik grubu The Wanted, 33 yaşındaki grup üyeleri İngiliz şarkıcı Tom Parker'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Grubun Instagram hesabından yapılan açıklamada, "O bizim kardeşimizdi, hissettiğimiz kayıp ve üzüntü kelimelerle ifade edilemez" denildi.

Parker'ın eşi Kelsey Hardwick de Instagram hesabında yaptığı paylaşımda ölüm haberini doğruladı ve "Çok üzgünüz. Tom dünyamızın merkeziydi ve bulaşıcı gülümsemesi ve enerji dolu varlığı olmaksızın bir hayatı hayal edemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İleri evre beyin kanseri teşhisi konulan Parker bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu.

Paylaşımında bu mücadeleye değinen Hardwick, "Tedavisi boyunca bize destek veren herkese çok teşekkürler. O sonuna kadar savaştı. Seninle gurur duyuyorum!" dedi.

Kaynak, Getty Images

Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker ve Nathan Sykes'tan oluşan grup, 2009'da kuruldu.

Grup, Brit Ödülleri, MTV Video Müzik Ödülleri de dahil olmak üzere farklı ödüllere aday gösterildi.

2010'da yayımladıkları çıkış albümü The Wanted, İngiltere'de en çok dinlenenler listesine girdi. Ardından gelen Battleground albümü de yine benzer başarıyı gösterdi.

2012'de Glad To Came isimli single'ını yayımlayan grup, bu kez başarısını ABD ve Kanada'da gösterdi.

Solo projelerine devam edebilmeleri için 2014'te ara verdiklerini duyuran grup, 2020 sonlarında kanser teşhisi konulan arkadaşları Tom Parker'a yardım edebilmek için 2021'de yeniden bir araya geleceklerini duyurdu.

The Wanted, Eylül 2021'de Londra'daki Royal Albert Hall'da Parker için sahneye çıktı.