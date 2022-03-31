Seçim Yasası değişikliği TBMM'den geçti: Baraj yüzde 7'ye indi, seçim kurullarında kıdemli hakimin görev almasına son verildi

10 dakika önce

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Seçim kurulunda kıdemli hakim zorunluluğu kaldırıldı

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CHP 'ivedilikle' AYM'ye götürecek: Seçim güvenliği zedelenecek

"Yurttaşlarımız bilsin ki, öncelikle teklifin, il ve ilçe seçim kurullarının kıdem esası yerine kura ile belirlenmesi ve halihazırdaki seçim kurullarının lağvedilmesi Anayasa'ya çok yönlü aykırı olduğu için bu ilgili maddeleri ivedilikle Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bekaları için bu değişikliği yapanların ısrarı devam edecek olursa, özellikle seçim güvenliğini zedeleyecek olan seçim kurullarının oluşumu ile alakalı maddeleri ivedi bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Yurttaşlarımızın hukukunu her aşamada koruyacağız."