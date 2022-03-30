İYİ Parti Başkanlık Divanı değişti, Yavuz Ağıralioğlu'na görev verilmedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gitti. Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanı oldu. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yeni divanda görev verilmedi.
Başkanlık Divanı'nda yapılan değişiklik sonrası Teşkilat Başkanlığı doğrudan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bağlandı.
İYİ Parti'de Siyaset Akademisi Başkanlığı, Genel Başkanlık bünyesinde; Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı ise Gençlik Politikaları Başkanlığı altında yeniden yapılandırılacak.
Ayfer Yılmaz, Ayşe Sibel Ömeroğlu'nun yerine Kadın Politikaları Başkanı olurken, Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti'nin yeni Milli Güvenlik Politikaları Başkanı oldu.
Seçim İşleri Başkanlığı Şenol Sunat'a bağlandı.
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Sunat'ın yerine Eğitim Politikaları Başkanlığı görevine de Sevinç Atabay getirildi.
Ağıralioğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na ise yeni Başkanlık Divanı'nda görev verilmedi.
Yavuz Ağıralioğlu Ocak ayında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti.
Ağıralioğlu, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır" demişti.
Koray Aydın da Aralık ayında Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirirken "Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz" demişti.
İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:
- Siyasi İşler Başkanı: Koray Aydın
- Genel Sekreter: Uğur Poyraz
- Mali İşler Başkanı: Ümit Dikbayır
- Kurumsal İlişkiler Başkanı: Cihan Paçacı
- Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahadır Erdem
- Seçim İşleri Başkanı: Şenol Sunat
- Uluslararası Politikalar Başkanı: Ahmet Kâmil Erozan
- Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Rıdvan Uz
- Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim Ensarioğlu
- Yerel Yönetimler Başkanı: Metin Ergun
- Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge Yılmaz
- Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale
- Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Mehmet Tolga Akalın
- Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç Atabay
- Toplumsal Politikalar Başkanı: Ayfer Yılmaz
- Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile Yüksek
- STK İlişkileri Başkanı: Burak Akburak