İYİ Parti Başkanlık Divanı değişti, Yavuz Ağıralioğlu'na görev verilmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gitti. Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanı oldu. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yeni divanda görev verilmedi.

İYİ Parti'de Siyaset Akademisi Başkanlığı, Genel Başkanlık bünyesinde; Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı ise Gençlik Politikaları Başkanlığı altında yeniden yapılandırılacak.

Ayfer Yılmaz, Ayşe Sibel Ömeroğlu'nun yerine Kadın Politikaları Başkanı olurken, Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti'nin yeni Milli Güvenlik Politikaları Başkanı oldu.

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Sunat'ın yerine Eğitim Politikaları Başkanlığı görevine de Sevinç Atabay getirildi.

Ağıralioğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti

Yavuz Ağıralioğlu Ocak ayında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti.

Ağıralioğlu, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır" demişti.