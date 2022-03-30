Akşener, İYİ Parti yönetimi değişikliğinde hangi dengeleri gözetti, siyasi kulislerde değişim nasıl yorumlandı?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

36 dakika önce

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eylül 2020'de yapılan 2. Olağan Kurultayı'nın ardından, kamuoyunda "A Takımı" olarak da nitelendirilen Başkanlık Divanı'nda kapsamlı değişikliğe gitti.

Yaklaşık 1,5 ay önce, parti içi bir toplantıda değişim mesajı verdiği için Başkanlık Divanı'nda bugün yapılan değişiklik sürpriz olmadı. Ancak, kuruluşundan bu yana parti teşkilatını kuran isimlerden ve partide "ikinci adam" olarak nitelendirilen Koray Aydın'ın Teşkilat Başkanlığı'ndan alınarak Siyasi İşler Başkanlığı'na kaydırılması dahil, bazı görev alanı değişikliği ve görevden almalar sürpriz olarak nitelendiriliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda kapsamlı değişiklik kararını, bugün toplanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında açıkladı. Yaklaşık 1,5 ay önce GİK ve milletvekilleri ile yapılan toplantıda Akşener, 2. Olağan Kurultay'da alınan "performansa göre Başkanlık Divanı'nda değişiklik yapılması" yönündeki yetkisini anımsatıp, "kimse alınmasın" diyerek değişiklik mesajını vermişti.

Zamanlaması Akşener'in tasarrufunda olmakla birlikte, aslında partide "malûmun ilamı" olduğu için Başkanlık Divanı'nda değişiklik kararı "sürpriz" olmadı. Ancak Akşener'in 2. Olağan Kongre'de GİK üyelikleri için "tercih edilmeyecekler" listesi hazırladığı iddiaları nedeniyle tepkilere neden olmasına karşın Teşkilat Başkanlığı'na getirdiği Koray Aydın'ı, Siyasi İşler Başkanlığı'na kaydırıp, teşkilatı doğrudan kendisine bağlaması beklenmedik bir durumdu.

Peki Akşener'in parti yönetimi değişikliğindeki tercihleri ne anlama geliyor, kulislerde değişiklik nasıl yorumlanıyor?

Bu konuda öne çıkan başlıklar şöyle:

'İkinci adam' dönemine son

MHP içinde Devlet Bahçeli'ye karşı "olağanüstü kongre" çıkışı yapan Sinan Oğan dışındaki üç isim, Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, İYİ Parti'yi birlikte kurdu. Ümit Özdağ, parti yönetimiyle ters düşüp ihraç edilirken, genel başkanlık görevini üstlenen Koray Aydın'ı MHP içinde bu alandaki deneyimini de dikkate alarak teşkilatları kurmakla görevlendirdi.

Akşener, 2. Olağan Kongre'de aralarında bazı milletvekillerinin de bulunduğu isimlerle ilgili delegelere "tercih edilmeyecekler" listesi dağıttığı gerekçesiyle, parti içinde tepkileri üzerine çekti. Bu tartışmalara karşın Akşener Koray Aydın'ı Teşkilat Başkanlığı görevine getirmişti. Teşkilatlar üzerinde gücü bilinen Aydın'ın bu görevden alınarak Cihan Paçacı'da bulunan Siyasi İşler Başkanlığı'na kaydırılması, Akşener'in partide "mutlak hakimiyet ve ikinci adam" dönemine son vermesi olarak yorumlanıyor.

Akşener'in bu tercihindeki bir başka önemli etken olarak da Aydın ile Seçim İşleri Başkanlığı'ndan alınarak Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı'na getirilen Mehmet Tolga Akalın arasındaki anlaşmazlık olarak gösteriliyor. Akalın'ın yerine Şenol Sunat'ı getiren Akşener'in seçim işleri ve teşkilat politikasını doğrudan kendisinin belirleme isteğinin etkili olduğu ifade ediliyor.

'İttifakta çatlak' ve 'her kafadan ses çıkan parti' rahatsızlığı

Akşener'in, kimi açıklamalarıyla ittifak ortağı CHP'yi hedef alan veya ittifakta çatlak görüntüsü yarattığı düşünülen isimleri görevden alması veya farklı göreve kaydırması da "ittifaka halel getirmeme" mesajı olarak yorumlanıyor. Yavuz Ağıralioğlu'nun yönetim dışı bırakılmasında da bu yaklaşımın etkili olduğuna dikkat çekiliyor.

Ağıralioğlu, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, sosyal medya hesabından "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır" açıklamasıyla eleştirmişti. İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirirken "Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz" görüşünü dile getirmiş; bu sözleri İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermediği şeklinde yorumlanmıştı.

Merkez sağ ve liberal ağırlığı arttı

Doğru Yol Partisi'nden (DYP) siyasete giren Akşener, MHP ağırlıklı kadroları işbaşına getirdi. Parti tabanı "eğitimli, şehirli ülkücü kökenli"lerden oluşan Akşener, eski merkez sağ seçmeni de partisine kazandırma hesabıyla yola çıktı.

Akşener, Ağıralioğlu'nu liste dışı bırakırken, eski DYP'li bakanlardan ve 2019 seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayfer Yılmaz'ı yönetime aldı. Eski Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay, Rıdvan Uz, Ünzile Yüksek, Bilge Yılmaz, Başkanlık Divanı'nın yeni üyeleri oldu. Başkanlık Divanı'nda, Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın yanı sıra Ümit Dikbayır, Bahadır Erdem, Ahmet Kamil Erozan, Salim Ensarioğlu, Metin Ergun yerlerini koruyan isimler oldu. Akşener, DYP ve MHP'de birlikte siyaset yaptığı, partide "ağabey" olarak nitelendirdiği Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı'ya ise yeni görev alanı belirleyerek Kurumsal İşler Başkanlığı'na getirdi.

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