Cemal Kaşıkçı cinayeti davası: Savcı dosyanın Suudi Arabistan'a devrini istedi

31 Mart 2022, 13:54 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, ABD'de yaşayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2018 yılında İstanbul'da öldürülmüştü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davanın bugün İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmasında, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan makamlarına devrini talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının talebi hakkında Adalet Bakanlığı'ndan yazılı olarak görüş istenmesine karar verdi.

Davanın, haklarında yakalama kararı bulunan ve teammüden adam öldürme ve delilleri yok etmekle suçlanan 26 firari sanığının hiçbiri bugünkü duruşmaya katılmadı.

Suudi yetkililer daha önce Türkiye'nin davayı devretmesini istemişlerdi.

İstanbul'da bugünkü duruşmada savcı sanıkların yabancı uyruklu olması nedeniyle yakalama emirlerinin yerine getirilemeyeceğini ve ifadelerinin alınamayacağını söyleyerek bu talebin kabul edilmesini istedi.

Bir sonraki duruşma 7 Nisan tarihinde yapılacak.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, BM raporunda Veliaht Prens Muhammed bin Salman dahil üst düzey yetkililer de suçlanıyor

Ne olmuştu?

2017 yılında ABD'ye yerleşen Suudi yönetimine muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Suudi yetkililer Kaşıkçı'yı ülkeye dönmeye ikna etmek için gönderilen görevli ekibin onu "kendi başlarına hareket ederek" öldürdüğünü, yukarıdan böyle bir emir almadıklarını söylemişlerdi.

Fakat Birleşmiş Milletler tarafından konuyu araştırmakla görevlendirilen Agnès Callamard, Kaşıkçı'nın "önceden ayrıntılarıyla planlanmış bir cinayete kurban gittiği" sonucuna vardı.

Callamard, Veliaht Prens Muhammed bin Salman da dahil üst düzey Suudi yetkililerin olayda rolü olduğuna dair ikna edici kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Veliaht Prens bin Salman ise cinayette rolü olduğu iddialarını reddetti.

2019 yılında Riyad'daki bir Ceza Mahkemesi cinayetin işlenmesinde doğrudan rolü olmakla suçlanan beş kişiyi ölüm cezasına çarptırdı ancak cezalar daha sonra 20'şer yıl hapis cezasına çevirildi.

Cemal Kaşıkçı son olarak 2 Ekim 2018'de İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girerken görülmüştü. Konsolosluğa gitme amacı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli resmi evrakları almaktı.

BM müfettişi Callamard'ın cinayetli ilgili raporu ise 2019 yılında yayımlandı.