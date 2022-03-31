Doğalgaza zam: Konutlarda %35, elektrik üretiminde %44,3, sanayide %50 artış

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Türkiye'de konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere % 35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza % 44,30, elektrik üretimi dışında sanayide kullanılan doğalgaza ise % 50 zam yapıldı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ), internet sitesinden yapılan açıklamada "Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir" denildi.

"2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakınen bilindiği" ve "bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığı" belirtildi.

'Konutlara % 70 destek veriliyor'

Açıklamada "Artan maliyetlere karşın tüketicilere devlet tarafından % 76 oranında destek verildiği" ve Evsel Enerji Fiyat Endeksine (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gazın Türkiye'de kullanıldığı" savunuldu.

Botaş'ın açıklamasında ayrıca "1 Nisan 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır" denildi ve 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olacak fiyat tarifesi şöyle sıralandı.