Ethem Sancak, kesin ihraç talebiyle AKP İstanbul İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi

1 Nisan 2022, 18:02 +03 Güncelleme 6 dakika önce

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İş insanı Ethem Sancak, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Sözcü gazetesine konuşan Ethem Sancak, haberi medyadan öğrendiğini ve partisi tarafından kendisine bir gerekçe sunulmadığını söyledi.

Eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ethem Sancak, 30 Mart'ta Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin güvenliği ve NATO" adlı konferansına katılmıştı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Sancak, "Biz Amerika'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batı'nın pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti.

Sancak Sözcü'ye verdiği demeçte "Hayır, yalan. Ben öyle bir şey söylemem. AKP halkın oyuyla iktidara geldi, Amerika'nın desteğiyle değil" dedi.

Duvar'daki habere göre "Aslında Türkiye NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde. Şimdi NATO'ya girdik ve 70 yıldır NATO'nun bekçisiyiz. NATO'nun bütün 70 yılı boyunca bu ülkeye verdiği tek bir katkı var mı? Tabanca yapmamıza izin vermediler. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Türkiye kanserini yenmek istiyorsa kanserini yenmelidir" de diyen Sancak'ın sözleri tartışma yaratmıştı.

Sancak, Türkiye'nin NATO'dan çıkmakta "geç bile kaldığını" belirterek "Biz çıkmasak da zaten onlar bizi atacak" görüşünü dile getirmişti.

'Esad çok adam kesti, Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz'

"Türkiye, Rusya ve İran bir olalım; Amerika'yı Suriye'den çıkaralım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayalım" diyen Sancak, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Tayyip Erdoğan ile Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad ile niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler."

Çin'in eleştirilen Uygur politikasına dair de konuşan Sancak "Uygur bölgesinde yaşayan Uygurların refah seviyesi bizim Yozgat'ta yaşayan insanlarımızın refah seviyesinden 3 kat daha yüksektir" demişti.

Sancak Sözcü'ye verdiği demeçte, disipline sevk edilmesiyle ilgili bir girişimde bulunmayacağını, derdinin "particilik" olmadığını söyledi ve "Ben Erdoğan'ın neferiyim" dedi:

"Davasında dik durduğu sürece ben de ona neferlik yapmaya devam edeceğim. Partiden ihraç edebilirler ama vatandaşlıktan ihraç edemezler. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Tayyip Erdoğan'ın davasına ve yücelttiği bayrağa hizmet edeceğim neferi olarak."

'Bayraktarları Ukrayna'ya satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk' demişti

Ethem Sancak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası Rus RBK kanalına konuşmuş, Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin "Bayraktarları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ethem Sancak kimdir?

1958'de Siirt'te doğan Ethem Sancak, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okuduğu yıllarda katıldığı Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin Diyarbakır İl Başkanlığı'nı yaptı.

İlerleyen yıllarda ticarete atıldı ve BMC'yi satın aldı.

AKP'de Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu'nda yer aldı.

2006-10 yılları arasında Brezilya İstanbul Fahri Konsolosluğu yaptı ve iki ülke arasındaki ilişkilere katkısı nedeniyle Brezilya'nın en yüksek hizmet nişanı olan Rio Branco Liyakat Nişanı aldı.

2007'de TBMM Milli Egemenlik Üstün Hizmet ve Onur Ödülü'ne layık görüldü.

2007-08 yıllarında TÜİSAD Yönetim Kurulu Üyesi oldu.