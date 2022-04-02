Erdoğan: "Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız" dedi.

Erdoğan konuşmasında, "Ülkemizde aşmamız gereken sıkıntılar var. Enerji ve gıda olmak üzere küresel mal fiyatlarındaki artışlar bizi de etkilemektedir. Fahiş fiyat koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız" dedi.

Türkiye'de enflasyonun ve özellikle de gıda enflasyonunun yüksek olması, ancak buna rağmen Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmemesi uzun zamandır tartışılan bir mevzu.

Erdoğan, düşük faiz sayesinde dış ticaret açığı ile cari fazlanın azalmasını, yatırımların artmasını hedeflediklerini belirtiyor.

Ancak çoğu ekonomiste göre bu enflasyonla mücadele için doğru bir yöntem değil.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise Şubat'ta aylık yüzde 7,22 artarken, yıllık olarak yüzde 105,01'e çıktı.

Tüketici enflasyonu tarafında en çok artış %75,75 ile ulaşım, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler gruplarında oldu.

Ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise son 12 aylık enflasyonu yüzde 123,80 olarak açıkladı. Bu oran günlük fiyat değişimleriyle hesaplandı.

Cari açık ise Ocak ayında 4 yılın zirvesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari açık, bir önceki yılın aynı ayına göre 5,34 milyar dolar artarak 7,11 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 20,22 milyar dolar oldu.

Cari denge Ocak'ta 7,11 milyar dolar açık verdi.

Böylelikle 2017 Aralık ayından bu yana en yüksek cari açık kaydedilmiş oldu.

Şekere, doğalgaza, ete zam

Şeker fiyatları ile arz ve stoklara yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şekerin fiyatına yüzde 31 zam yaptı.

KDV dahil kilogramı 5,96 TL'den satılan kristal şekerin fiyatı yüzde 31 artışla 7,80 TL oldu. Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı.

Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarına ise %35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %44,3, elektrik üretimi dışında sanayide kullanılan doğalgaza ise %50 zam yapıldı.

Diğer yandan kırmızı ete de zam geldi. Dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Perakendede etin kilosu yüzde 10 dolayında zamlandı. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine yaklaşık 10-15 lira zam olarak yansıyacak.

"Hep birlikte fedakarlık yapmamız gerek"

Erdoğan ise Malatya'da yaptığı konuşmada zamlarla ilgili şu sözleri sarf etti:

"Bu yıl da elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz. Enerjide geçen yılın iki katına varan destek sağlamış olacağız. Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız.