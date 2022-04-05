Nisa bebek: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebeğin durumunun kritik olduğunu, adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı

52 dakika önce

Kaynak, DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Pendik'te boş bir arazide terk edilmiş halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 3 aylık Nisa bebek ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan bebeğin durumunun kritik olduğunu, konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Daha önce Türkiye medyasında, nüfus kayıtlarına göre 3 Ocak 2022 doğumlu olan bebeğin Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Pendik'te boş bir arazide terk edilmiş halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 3 aylık Nisa bebek ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

"Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebek, 30 Mart'ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa getirilmiştir. 31 Mart sabah saatlerinde solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personeli tarafından Nisa bebeğe müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Bebek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve durumunun kritik olduğu bilgisi edinilmiştir.

"Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sağlık çalışanı Büşra Durmaz süt annelik yapmıştı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden bebek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kaynak, DHA

Bebeğini terk eden anne gözaltında

Bebeğin annesi E.S. tarafından terkedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre E.S., "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındı. E.S. emniyetteki ifadesinde, imam nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra kadın sığınma evlerinde kaldığını, doğum yaptıktan sonra da geri döndüğünü anlattı.

Sığınma evlerinde belirlenmiş bir kalma süresi olduğunu söyleyen E.S., doğumdan sonra döndüğünde süresinin dolmuş olduğunu gördüğünü, kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü, bu nedenle bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.