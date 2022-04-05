Mustafa Baki Ersoy: MHP, zamları eleştiren Kayseri Milletvekilini disipline sevk etti

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MHP yönetimi, katıldığı bir televizyon programında zamları eleştiren Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'u, "parti politikalarına aykırı açıklamalar yaptığı" gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ersoy'un disipline sevkiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" dedi.

Ersoy, "tedbirli" olarak disipline sevk edildiği için, hakkındaki karar kesinleşene kadar parti faaliyetlerine katılamayacak.

Zamları eleştirdi

Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında, hayat pahalılığından yakınarak, zamların milletin belini büktüğünü ve görmezden gelinemeyeceğini ifade etmişti:

"Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor."

Çözüm adresi olarak 'Cumhur İttifakı'nı göstermişti

Hayat pahalılığını, "dünyada pandemi var böyle oldu, enerji krizi böyle oldu" gerekçesine dayandırmak yerine çözüm üretilmesi gerektiğini belirten Ersoy, çözüm adresi olarak da partisinin de içinde yer aldığı "Cumhur İttifakı"nı göstermişti: