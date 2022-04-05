AKP, Avukatlık Yasası değişikliğini Meclis’e sundu: İkinci barolar için yeni düzenleme

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

15 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), avukatların özlük hakları ve barolarla ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifini, Dünya Avukatlar Günü'nde Meclis'e sundu.

İkinci barolara ödenek aktarımı ve görev dağıtımı konusunda yeni avantajlar getiren yasa teklifine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Türkiye Barolar Birliği (TBB) hesabına aktarılan ödeneğin barolara dağıtımına puanlamanın esas alınması öngörülüyor.

Avukatlık Yasası'nda değişiklik öngören yasa tekifi AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve 44 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Sigortalı iş, staja engel oluşturmayacak

Avukatların özlük haklarına ilişkin de düzenleme içeren yasa teklifine göre herhangi bir işte sigortalı çalışıyor olmak, avukatlık stajına engel oluşturmayacak. Buna göre hakim, savcı ve adayları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar, görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. Bu kişiler, avukatlık stajı süresince ücretsiz izinli sayılacak ve bu dönemde yıllık izinlerini de kullanabilecekler.

Puanlama sistemi

Teklifle, yaklaşık 2 yıl önce, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 5 binden fazla avukata sahip illerde birden fazla baro kurulması yolunu açan yasaya göre kurulan ikinci barolar için ödenek ve görev dağıtımında yeni düzenlemeye gidilmesi öngörüldü.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TBB hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasında dağıtımında "puanlama" sistemi esas alınacak. Her baroya 5 temel puan verilmesi öngörülen yasa teklifinde, baroların üye sayısı ve il nüfusu baz alınarak ayrıca puan verilecek.

Kaynak, Getty Images

Baroya kayıtlı olan her 50 üye avukat ve her 5 bin nüfus için bir puan eklenecek. Her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40'ı ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sorucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.

Görev dağıtımına yeni kriter

Birden fazla baro olan illerde görev dağıtımında da değişikliğe gidiliyor.