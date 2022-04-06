İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40, suya yüzde 29 zam yapıldı

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İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40, su fiyatlarına ise yüzde 29 oranında zam yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda alınan ulaşım zammı kararının gerekçesi olarak artan maliyetler ile birlikte "kentte kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği ve ulaşım esnafının biraz nefes alması" gösterildi.

Yeni zamlarla birlikte İstanbul'da 5,48 TL olan elektronik bilet fiyatı 7,67 TL'ye, ilk aktarma 3,92 TL'den 5,48 TL'ye, tam abonman ücreti de 430 TL'den 602 TL'ye yükseldi.

Öğrenci indirimli bilet ücreti 2,67 TL'den 3,74 TL'ye; öğrenci abonman ücreti 78 TL'den 109 TL'ye; öğretmen indirimli bilet ücreti ise 3,92 TL'den 5,49 TL'ye yükseldi.

Taksilerde ise 7 TL olan taksimetre açılış ücreti 9,8 TL; 20 TL olan kısa mesafe 28 TL; 3,75 TL olan minibüs indi bindi ücreti 5,25 TL; 396 TL olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 TL olarak belirlendi.

Zamlı yeni ücret tarifesi Cumartesi günü yürürlüğe girecek.

Kaynak, IBB

İmamoğlu, zam kararını reddedenleri kınamıştı

UKOME, ulaşıma zam yapılması talebiyle daha önce iki kez daha toplanmış ancak bu toplantılarda uzlaşma çıkmamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazartesi günü Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, UKOME'de zam kararına karşı çıkanları, İETT'yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafını batırmaya çalışmakla suçlamış ve bu yöndeki kararlara imza atanları kınamıştı.

İmamoğlu, toplu ulaşım fiyatlarına zam yapılamamasıyla birlikte yaşanacak her türlü sorundan, "vicdanını siyasete teslim etmiş" dediği UKOME üyeleri ve kurumlarını sorumlu tutmuştu.

Toplu ulaşım esnafı, fiyatların yüzde 50 oranında artmasını talep ediyordu.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, hükümet temsilcileri ile yapılan uzun müzakereler sonrasında, yüzde 40 oranında zam için uzlaşıldığını açıkladı.

UKOME'de kimler yer alıyor?

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'ne göre UKOME'nin içerisinde;

İBB'nin 11,

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birer,

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı'nın birer,

Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün birer,

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun birer temsilcisi bulunuyor.

Kaynak, iSKI Fotoğraf altı yazısı, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, kurumun maliyetlerinin son 15 ayda yüzde 173 arttığını söyledi

Suyun metreküp fiyatı 7,22 TL oldu

Salı günü İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda da suyun 5.56 lira olan metreküp fiyatı 7,22 liraya yükseltildi.

Oy birliğiyle alınan karara göre; 0-15 metreküp arası birinci kademe su fiyatı 8,33 lira oldu. Ancak, 15 metreküpe kadar her 2,5 metreküpte 0,5 metreküp ücretsiz insani su kullanım hakkının uygulanmasına da karar verildi. Bu bedel düşüldüğünde, yeni su birim fiyatı yüzde 29 artışla 7,22 lira olarak faturalara yansıyacak.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Mart sonunda yaptığı bir basın toplantısında kurumun yatırım ve işletme maliyetlerinin son 15 ayda ortalama yüzde 173 arttığını söylemiş ve zammın gerekliliğine işarat etmişti.

İnsani su kullanım hakkı nedir?

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından 2010 yılında kabul edilen insani hakkı, 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpünün insan hakkı olarak ücretsiz kullanılmasını öngörüyor.

İBB'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre İBB Meclisi'nin aldığı kararla Mayıs 2019'dan itibaren bu uygulama İstanbul'da da kullanılmaya başlandı.

Ancak 4 Aralık 2021'de bu uygulama Sayıştay tarafından mevzuata aykırı bulundu ve uygulamadan kaldırıldı.