Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı: 'Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım'

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'nun Ankara'daki binasına alınmadı.

Et ve Süt Kurumu'na ziyaretinin amacının "çocukların haklarını savunmak" olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kurumun önünde yaptığı basın açıklamasında "Bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini ister. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım" dedi.

Ramazan Bayramı'nın ardından mitinglere yeniden başlayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Benim yaptığım çağrı hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi içindir. Ben Türkiye'nin itibarını koruyorum. Et ve Süt Kurumu çiftçinin, üreticinin yanında olmalı" diye konuştu.

CHP lideri, dün Twitter'da yaptığı paylaşımda kurumdan randevu talep ettiğini ancak talebine karşılık bir geri dönüş alamadığını paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter mesajında, "Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın (bugün) saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok. Milletimiz kıtlıkla, yoklukla hiç tanışmadı, karşılaşmadı. Üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı alışkanlık haline geldi. Gıda konusu siyasete malzeme edilecek bir konu değil" sözleriyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu daha önce enflasyon verilerindeki tartışmalar nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu'nu ve öğretmen atamalarındaki sözlü mülakat tartışması nedeniyle de Milli Eğitim Bakanlığı'nı ziyaret etmişti.

CHP lideri her iki kuruma da alınmazken, faiz artırımları konusuyla ilgili olarak Merkez Bankası ziyaretinde bankanın başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşebilmişti.

Et ve Süt Kurumu'nun önündeki açıklamasında hükümete seslenen Kılıçdaroğlu, "5'li çeteye sağlanan olanakların, verilen dolarların en azından binde birini yoksul aileler için harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Bugün süt üreticileri perişan. Hangi asgari ücretli kıyma alabilecek? Hangi aile çocuğuna süt verebilecek?" ifadelerini kullandı.