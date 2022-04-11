Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 10,7'ye düştü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2022'nin işsizlik rakamını yüzde 10,7 olarak açıkladı.

TÜİK'in yayımladığı rakamlara göre işsizlik oranı bir önceki aydaki yüzde 11,4'e göre Şubat ayında 0,5 puan azaldı.

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

İşbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama çalışma süresi Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 45,6 saat olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 34,2 oldu.

İstihdam oranı yüzde 46,6

TÜİK verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi arttı ve 30 milyon 6 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6'da kaldı.

Erkeklerde yüzde 64 olan bu oran kadınlarda yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış göstererek 52,2 olarak kaydedildi. Şubat 2022'de bir önceki aya göre 87 bin kişi azalan işgücüne katılan kişi 33 milyon 585 bin olarak belirlendi.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6 iken kadınlarda yüzde 34,2 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20,7

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı verileri ise 20,7 olarak açıklandı.