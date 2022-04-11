Nisa bebeğin annesi için 2 yıla kadar hapis cezası istendi

38 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Bebeği boş arazide bulan sağlık ekibinden hemşire Büşra Durmaz, emzirdiği bebeğin bakımını üstlendi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde 3 aylık Nisa bebeği boş bir araziye bırakan anne Ebru S. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kimlikteki adı Ebrar Nil olan ancak kamuoyunda Nisa bebek olarak bilinen bebek, 29 Mart tarihinde Pendik'in Güllübağlar Mahallesi'ndeki bir binanın yanındaki boş arsada bulundu.

Bebeğin tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 8 Nisan'da yapılan açıklamada, bebeğin kritik sağlık durumunun devam ettiği ancak bir miktar ilerleme kaydedilmiş olmasının umut verici olduğu ifade edildi.

Ebru S. hakkında hazırlanan iddianamede annenin savunmasına da yer verildi.

DHA'da yer alan habere göre, Ebru S.'nin 2019 yılında bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten bir çocuk sahibi olduğu ifade edildi. Eşinden şiddet görmesinin ardından ailesinin evine dönen Ebru S., daha sonra da ailesi tarafından istemediği bir kişiyle evlendirilmek istendi.

Savunmasında sosyal medyada tanıştığı Murat Ç. ile görüştüğünü anlatan Ebru S., bu ilişkiden hamile kaldığını, karnının büyümeye başlamasının ardından da çaresiz kalarak bir süreliğine sığınma evine yerleştiğini söyledi.

5 Ocak'ta dünyaya gelen Ebrar Nil'in, erken doğum nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldığı belirtildi.

Kaynak, DHA

Doğumdan ailesi de dahil kimsenin haberi olmadığını belirten Ebru S., sığınma evine döndüğü, altı aylık süre dolunca da kendisinden sığınma evinden ayrılmasını istediklerini ifade etti.

Bebeğin varlığını ailesine haber vermesi durumunda kendisinin ya da bebeğin zarar görebileceğini belirten Ebru S., bebeğini araziye bıraktıktan sonra kolayca bulunabilmesi için en yakın apartmandaki daire zillerini çalarak olay yerinden uzaklaştığını dile getirdi.

İddianamede Ebru S.'nin "terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

Sağlık çalışanı Büşra Durmaz süt annelik yapmıştı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA'ya konuşan Durmaz, bebeği ilk gördüğündeki hislerini şöyle anlattı:

"Kendi öz kızımı emziriyormuş gibi hissettim. Çok çaresiz bir bebek var karşınızda. Hani gördüğünüzde hissedebileceğiniz duygu aslında acizlikten başka bir şey olmuyor sanırım. Çok çaresiz hissediyorsunuz siz de. Emzirirken aranızda kurduğunuz o bağ, o memeyi bırakmadan emmek istemesi… Hiç bırakmak istemedim. Hastaneye bıraktık. O yüzden tekrar görmeye gittim. Ertesi gün sabah uyandım, kızımın eşyalarından kıyafetler ayarladım. Hastaneye tekrar görmeye geldim."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'da Durmaz ve Nisa bebeğin videosunu paylaşmıştı.