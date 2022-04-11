Mansur Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, cumhurbaşkanı adaylığı tartışması için 'Siyasetin içinde değilim' dedi

18 dakika önce

Kaynak, IYI PARTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için teklif götüreceklerini söylediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben kamu görevlisiyim. kendimi siyasetin içinde görmüyorum" dedi.

Özdağ'ın açıklamalarının kendi rızası ve bilgisi dışında olduğunu söyleyen Yavaş, "Görevimin başındayım" diye konuştu.

Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette Yavaş, Akşener'i 8 Nisan'da belediye başkanlığının üçüncü yılını doldurduğu için Mayıs ayında 3 yıllık faaliyetlerini açıklayacağı toplantıya davet etti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Akşener, "Belediye kaynaklarını çarçur etmek yerine, fakir fukaranın yanında olarak, somut adımlar atıp, sosyal belediyecilik nasıl olmalıdır göstermiş bir belediye başkanımız" dediği Yavaş'a bu daveti için teşekkür etti.

Belediye başkanlığında iki yıl daha görevinin başında olduğunu vurgulayan Yavaş ise, Mayıs ayındaki toplantıda, hem geçirilen üç yılda neler yapıldığını hem de gelecek iki yıl içerisinde hangi adımların atılacağına dair kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Kaynak, IYI PARTI

Kısa süren basın toplantısının sonunda ise Yavaş'a bir gazeteci tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamaları soruldu.

'Belediye başkanı sadece görevini yapmalı'

Kendisinin bu tür açıklamalara yorum yapmadığını belirten Yavaş, "Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere ne de siyasi partilerin genel başkanlarına cevap vermemeli, sadece işini yapmalı" görüşünü savundu.

Seçimden önce halka, "kendilerine oy vermeyenleri düşman olarak görmeyeceklerini ve seçim kazanmanın zafer kazanmak anlamına gelmediği" yönünde bir söz verdiğini hatırlatan Yavaş, "O tavrım aynen sürüyor, hiç kimseyi ayırmadan ve herkese eşit davranarak görevimi sürdürmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Yavaş, bazen bu tür konuşmalara maruz kaldıklarını ve bunlara cevap vermeyeceğini söyledi ve şunları ekledi:

"Çünkü ben kamu görevlisiyim ve kendimi siyasetin içinde görmüyorum. Açıklamalar benim rızam ve bilgim dışında. Ben de görevimin başındayım."

'Milli bir mesele'

Özdağ, ilk olarak FOX TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın programında "Biz parti olarak, bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden düzgün parlamenter demokrasiye geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Mansur Yavaş olduğunu gördük" dedi.

Bunun "milli bir mesele" olduğunu söyleyen Özdağ, "Biz Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

'Yavaş aday olmazsa kendi adayımızı çıkarırız'

Bu açıklamasından günler sonra partisinin Eskişehir il kongresine katılan Özdağ, 6 muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş'ı tercih etmemesi halinde kendilerinin Yavaş'a teklif götüreceklerini belirtti.

Kaynak, ZAFER PARTISI

Bundan sonrasının Yavaş'ın vereceği karara bağlı olduğunun altını çizen Özdağ şöyle konuştu:

"Sayın Yavaş bu doğrultuda bir karar alabilir ve diyebilir ki; 'Böyle bir çağrı yapıldı. Bu çağrıdan önce ve sonra kamuoyundan gelen tepkiler, sosyal medyada yapılan anketler de gösteriyor ki, çoğunluk beni istiyor. Ben de bundan dolayı aday olurum.' Ya da 6 liderin kararını bekleyebilir. 6 lider kendisini seçmez ve başka birisini seçerse daha önce de açıkladığım gibi, bu durumda Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz."

Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmediğini ve bir görüşme talebinin olmayacağını da belirten Özdağ, Yavaş'ın tekliflerini kabul etmemesi ve "6'lı ittifakın" da Yavaş haricinde bir aday göstermeleri durumunda ise kendi adaylarını çıkartacaklarını sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu: Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP'liyi önermesi güzel bir şey

Gazeteci Fikret Bila, Halk TV'nin internet sitesinde yazdığı köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Özdağ'ın açıklamalarını sorduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun da kendisine "Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP'li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP'liyi önermesi güzel bir şey" dediğini aktardı.

Bila, CHP liderinin, "Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6'lı masa. 6 lider adayı belirleyecek" şeklindeki görüşünü de köşesine taşıdı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, açıklamaları ardından Özdağ'a Meclis'te düzenlediği bir basın toplantısıyla yanıt verdi.