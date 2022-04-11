İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması: "İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur"

11 Nisan 2022, 21:19 +03 Güncelleme 2 dakika önce

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AFAD'a göre Karadeniz'in Ereğli açıklarında saat 20:38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli'ye göre ise deprem Karadeniz'de 4,5 büyüklüğünde gerçekleşti.

Deprem İstanbul'da da hissedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur" açıklamasında bulundu.

Deprem ayrıca Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.