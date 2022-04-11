İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması: "İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur"
AFAD'a göre Karadeniz'in Ereğli açıklarında saat 20:38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli'ye göre ise deprem Karadeniz'de 4,5 büyüklüğünde gerçekleşti.
Deprem İstanbul'da da hissedildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur" açıklamasında bulundu.
Deprem ayrıca Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.
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Zeminden 37,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.