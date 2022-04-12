Ergün Poyraz: Evinin önünde saldırıya uğrayan yazar hastanede tedavi altında

bir saat önce

Ergün Poyraz kimdir?

Poyraz'ın Fethullah Gülen ile ilgili yazdığı kitaplar da Gülen hakkında açılan ve Gülen'in beraat ettiği davada delil olarak kullanılmış, Poyraz bu davada tanıklık yapmıştı.