CHP Seçim Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

47 dakika önce

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CHP, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'nın dört maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla Meclis'e sunulan ve geçtiğimiz günlerde yasalaşan Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliğinde, ittifak partilerinin milletvekillerinin hesaplanma sisteminde yenilik öngörülüyor. Yasa ile il ve ilçe seçim kurullarında "en kıdemli hakim"in görev alması zorunluluğu kaldırılıyor. Ayrıca cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaf tutuluyor.

CHP Grubu, yasanın seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini istedi. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, şu görüşlere yer verildi:

"7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5, 6, 11 ve 12'nci maddeleriyle 298 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler (il ve ilçe seçim kurullarında görev alan hakimlerin kıdem esası yerine ad çekme usulüyle belirlenmesi ve mevcut kurulların üç ay içinde getirilen değişikliğe istinaden yeniden teşekkül ettirilmesi ile Cumhurbaşkanı için öngörülen propaganda yasaklarında hukuki boşluk oluşturulması) başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere; Anayasa'nın 2, 5, 11, 13, 14, 17, 36, 37, 67, 68, 79, 138'inci maddelerine aykırı olması sebebiyle; telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar ivedilikle yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesi talep edilmektedir."

"İvedilikle görüşülmeli"

CHP'li Anayasa Komisyonu Üyesi İbrahim Kaboğlu, AYM'ye yapılan başvuru sonrasında yaptığı açıklamada, başvurunun ivedilikle görüşülmesi gerektiğini belirtti. Kaboğlu, seçim kurullarının yapısıyla ilgili düzenlemenin 1950'den bu yana uygulandığını; bunu darbe dönemleri dahil hiçbir iktidarın değiştirmediğini dile getirdi:

"Kanunun 5., 6. ve 12. maddeleriyle; çok partili yaşamımızın ilk yıllarından bugüne uygulanmış olan il ve ilçe seçim kurullarının başkanlarının ve üyelerinin kıdem esasına göre belirlenmesi kuralının yerine, kurul başkan ve üyelerinin birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile belirlenmesi ve halihazırda yaklaşık iki yıl görev süreleri bulunan kıdemli kurul başkan ve üyelerinin yerine (Anayasa'ya aykırı şekilde) kurayla belirlenecek yeni kurul başkan ve üyelerinin yerleştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Ocak 2022'de yürürlükteki Kanun'a göre oluşmuş olan ve iki yıl görev yapması gereken seçim kurullarının lağvedilecek olması ise Anayasa'nın amir hükümlerini açıkça ihlal etmektedir. Anlaşılmaktadır ki, son yıllarda AKP teşkilatıyla organik ya da dolaylı bağı olduğu için yargıç yapılan kişilerin birkaç ay içinde kurayla seçim kurulu başkan ve üyelerinin olmasını ve böylece önümüzdeki seçimlerin partizanca gerçekleştirilmesi tasarlamaktadır. Bu bakımdan yaklaşık iki yıl görev süresi olan ve seçim hukukunu uygulayan kurulların lağvedilmesi, Anayasa madde 79'daki 'seçimler, yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır' kuralına, madde 138'deki 'mahkemelerin bağımsızlığı' ilkesine ve madde 139'daki 'hakimlik ve savcılık teminatlarına' açıkça aykırıdır."

Kaboğlu son kanunun 11'inci maddesi ile seçim yasaklarından, aynı zamanda parti genel başkanı olan cumhurbaşkanının muaf tutulmasının "hiçbir biçimde meşru ve haklı" olmadığını ve Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı: