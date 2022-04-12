Zekeriya Beyaz: İlahiyat profesörü 84 yaşında hayatını kaybetti

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Kaynak, FACEBOOK/GÜRSEL TEKİN

İlahiyat profesörü Zekeriya Beyaz, tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

Beyaz'ın ölümünü oğlu Oğuzhan Beyaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımın bir parçası gitti" sözleriyle duyurdu.

Zekeriya Beyaz için yarın öğle namazının ardından Esenler Merkez Camii'nde bir cenaze töreni düzenlenecek ve daha sonra da Topkapı Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

Tiyatro sanatçısı Behzat Uygur da sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Siz insanları güldürüyor, mutlu ediyorsunuz. Siz güldürükçüler cennetliksiniz demişti. Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Katıldığı TV programlarıyla gündem yarattı

1 Mart 1938'de Gaziantep'de dünyaya gelen Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerini üstlendi.

İslam hayatında evlilik ve aile hayatını konu alan tezleriyle yüksek lisans ve doktora derecesi alan Beyaz, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı.

2000-2003 yılları arasında Marmara Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık yapan Beyaz, katıldığı TV programlarıyla da kamuoyunda çokça konuşuldu.

"İslam, Şeriat ve Milli Laiklik", "Gerçek İslam Hikmetli Çağdaş Müslümanlık" ve "İslam ve Giyim Kuşam" da dahil olmak üzere pek çok kitap yayımlayan Beyaz, kitaplarında ve katıldığı tartışma programlarında çağdaş bir İslam anlayışını savundu. Sözleri pek çok zaman kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Beyaz, 2011 yılında Ergenekon soruşturmasını kapsamında "şüpheli" sıfatıyla adliyeye çağrılmış ve 5 saat süren bir ifade vermişti.

İfadesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Beyaz, bu soruşturmada kendisine isnat edilen bir suçun olmadığını ancak yazdığı yazılar, konuşmalar ve verdiği konferanslar çerçevesinde "şüpheli" olarak sorgulandığını söylemişti.

Demokratik Sol Parti (DSP) 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde, İstanbul'un Esenler ilçesi belediye başkanlığı için Beyaz'ı aday göstermişti.

"İslam'da türban yoktur"

Katıldığı bir TV yayınında Kuran'da ya da hadislerde başörtüsünün ya da türbanın yer almadığını söyleyen Beyaz, "Bu örfe adete bırakılmış, insanların dileğine bırakılmış, iklim ve iktisadi şartlara bırakılmış bir konudur" demişti.

Bir süre kamuoyunun gündeminde yer alan açıklamasında, sözlerinin gerekçesini ise şu sözlerle açıklamıştı:

"Ancak Müslümanların İran'dan, Suriye'den ve Türkistan'dan cariyeler getirmesinin ardından, bir tarafta adamın 3-5 tane cariyesi var. Bir tarafta da esas hanımı var. Cariyelerle yatıp kalkıyor. Esas hanımın kendisinden cinsel intikam alacağı korkusuyla, başlamışlar hanımı içeriye kapatmaya, saçını başını kapatmaya. Olay böyle gelişmiş."

Beyaz bu görüşlerine "İslam ve Giyim Kuşam" kitabında da yer vermişti.

İlahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk, 1999 yılında Hürriyet gazetesinde yazdığı köşe yazısında söz konusu kitap için, "Beyaz'ı, pek alışık olmadığımız bir aydın yüreğiyle kaleme aldığı bu eser için kutluyorum. Benim de katılmadığım tespitlerinin bulunması, bu önemli çalışmayı kutlamama engel olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz başka bir programda "Köpek beslenen eve melek girer mi, giremez mi?" sorusuna ise "Ben şimdiye kadar bizim eve hiç meleğin girdiğini görmedim. Asıl önemli yanı, bizim evde köpek yok. Olmadığı halde girmiyor" yanıtını vermişti.

Başka bir TV programında ise "Kurban etiyle rakı içilir mi?" sorusuna da "Evet" yanıtını veren Beyaz, aynı programda "Kurban Bayramı'nda dana kesmek yerine ayakkabı dağıtabilirsiniz" görüşlerini savunmuştu.