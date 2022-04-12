AKP'nin yeni torba teklifi TBMM'ye sunuldu: 'Büyükşehir belediyelerinden, raylı sistem borçları için kesinti yapılacak'

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

29 dakika önce

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Bankacılık Yasası'nda da değişiklik yapan 20 maddelik yeni bir torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yasa teklifiyle döviz hesaplarını kur korumalı TL hesabına çeviren şirketlere yönelik vergi istisnasının süresi uzatılıyor.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve 2019 yerel seçimlerinden önce büyükşehir belediyelerine devredilen metro ve diğer raylı ulaşım projesi borçları için belediyelerin aylık gelirlerinden yüzde 5 oranında kesinti yapılması öngörülüyor.

AKP'li 46 milletvekilinin imzasını taşıyan "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ticari mevduat da sigorta kapsamında

Torba yasa teklifinde, Bankacılık Yasası'nda yapılan değişiklikle, sigortaya tabi mevduat hesaplarının kapsamı genişletiliyor.

Teklife göre resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olan tüm ticari mevduat ve katılım fonları, sigorta kapsamına alınıyor.

Mevcut mevzuata göre halen sadece gerçek kişilere ait mevduat ve katılım fonları sigorta kapsamında bulunuyor.

Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) tarafından belirlenecek.

Risk esaslı sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve katılım fonunun binde 20'sini aşamayacak.

Teklifte TMSF'nin idari yapılanması görev dağılımının kurulacak yeni daireler üzerinden yapılacak değiştirilmesi ve bu çerçevede de müdürlük sayısının artırılması öngörüldü.

Ayrıca, TMSF, kendisine tahsis edilen kaynakları devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nca verilen görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde serbestçe kullanacak.

Kur korumalı mevduata geçen şirketlere vergi istisnası

Yasa teklifiyle kur korumalı TL mevduat hesabına geçen şirketlerin, vergi avantajının süresi uzatılıyor.

Buna göre mevduatı en az üç ay vade ile değerlendiren şirketlere, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile diğer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.

Cumhurbaşkanına bu istisnanın süresini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Bu istisnalar, 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.

Belediyelere ulaştırma projesi kesintisi

Yasa teklifinde, daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından "cumhurbaşkanına verilen yetkinin sınırı belli olmadığı" gerekçesiyle iptal edilen bir düzenleme yer aldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve 2019 yerel seçimlerinden önce büyükşehir belediyelerine devredilen şehir içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin borçlarından ödenemeyen tutarlar için, belediyelerden kesinti yapılacak.

Buna göre belediyelerin aylık vergi tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5'i aşmayacak şekilde kesinti yapılacak.

Varlık Fonu ile ilgili düzenlemeler

Teklifte, Türkiye Varlık Fonu'nun hak sahibi olduğu şirketler ve bunların yararlanacakları muafiyetlere ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Türkiye Varlık Fonu'nun kuracağı şirketlerinin ve fonların bedelini ödeyerek satın aldıkları şirketlerin değer kaybına uğramaması gerekçesiyle, kamu şirketlerine uygulanan mevzuat kısıtlamaları, fon şirketleri için uygulanmaması öngörüldü.

Ayrıca, Fon şirketlerine uygulanacak muafiyetler, yasa yürürlüğe girmeden önce kurulan şirket ve fonlara da tanınması sağlanacak.

Bank Asya düzenlemesi

Teklifle, iflas edenler dahil, tasfiyesi TMSF tarafından yürütülen bankaların hissedarlarına ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme de yer aldı.

Buna göre terör örgütlerine "üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı" iddiasıyla dava açılanlardan haklarında mahkumiyet kararı bulunmayan hissedarlara, TMSF tarafından, sermaye payları oranında kar payı ödemesinin yolu açılıyor.

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Ancak haklarında mahkumiyet kararı bulunanların sermaye payları, Hazine'ye aktarılacak.

Haklarında soruşturma veya kovuşturması devam edenlere kar payı ödemesi için ise soruşturma sonucuna göre işlem yapılacak.