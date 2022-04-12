e-Devlet: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 'kimlik ve adres verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama

38 dakika önce

Kaynak, @TCNufus

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına dair haberleri yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Veri tabanlarında çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu iddiaları dile getirenler ve yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, yaklaşık 2 ay önce kendisine ulaşan bir hacker grubunun bu konuyla ilgili özel bilgileri paylaştıklarını iddia etmişti.

İbrahim Haskoloğlu, hacker grubunun e-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediklerini öne sürmüştü.

Haskoloğlu'nun Twitter hesabından görsellerini yayımladığı kimlik kartlarından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, diğeri ise MİT Başkanı Hakan Fidan'a aitti.