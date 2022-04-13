Lokman Çağırıcı: Bağcılar Belediye Başkanı kalp rahatsızlığı nedeniyle istifa etti

14 dakika önce

Kaynak, DHA

İstanbul'da Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa etti.

AKP'li Lokman Çağırıcı yaptığı yazılı açıklamada, kalp rahatsızlığının tekrar etmesi üzerine istifa kararı aldığını belirtti.

Lokman Çağırıcı, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlamasının, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibariyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım" dedi.

Çağrıcı ayrıca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı:

"Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşı olarak geçirmemizi nasip eden Rabbime şükrediyorum. Rabbim sağlık verdiği sürece, liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim."

Lokman Çağırıcı kimdir?

Lokman Çağırıcı, 1965'te Giresun'un Bulancak ilçesinde doğdu.

1978'de Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde ikamet etmeye başlayan Çağırıcı, 1990'da Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi. 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı.

1990'da siyasete giren Çağırıcı, 1999'da Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2007'ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Çağırıcı, Bağcılar'ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık'ın 2007'de AKP İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanı seçildi.