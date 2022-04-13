Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu davasından 10 yıl hapis cezası verildi

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Kaynak, DHA

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Ankara'da evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu ile ilgili tutuklu yargılandığı davada, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Esra Hankulu, geçen yıl 5 Ağustos'ta Ankara Mamak İlçesi, Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunmuştu.

Hankulu'nun kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile Ümitcan Uygun olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Gürgil ile Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Ben kimseyi öldürmedim"

Hankulu'nun ölümüyle ilgili Uygun, 'Kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Gürgil ve Civelek ise 'Suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

Ancak Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, avukat beyanlarının ardından Uygun'a 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası verildiği açıklandı.

Mahkeme kararında takdir indirimi uygulanmadı.

Tutuksuz sanıklar Gürgil ile Civelek'e ise 'Suç delillerini karartma' suçundan 1 ay 6 gün hapis cezası verildi.

DHA'ya göre duruşma sırasında savunma yapan Uygun, "Doğru bir tanedir ve er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ben kimseyi öldürmedim, beraatımı talep ediyorum' ifadesini verdi.

"Adil olmayan bir karar"

Hankulu'nun ailesinin avukatı Nuran Özdemir, kararın adil olmadığını savundu.

Özdemir, "İddia makamının mütalaasına uygun bir karar verilmesi gerekirken, ne yazık ki yargılama makamı bizim kanaatimizce adil olmayan bir karar verdi. Biz yasal yollara başvuracağız, İstinaf ve Yargıtay yollarını takip edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Ümitcan Uygun

Aleyna Çakır ölümünün baş şüphelisi

Uygun, Ankara'da 2020 yılında Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi olarak da yargılanıyor.

Çakır, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Aleyna Çakır