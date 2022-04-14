The Turkish Detective: Roman uyarlaması ABD dizisinde Haluk Bilginer başrolde oynayacak

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Yazar Barbara Nadel'ın Müfettiş Çetin İkmen karakterini konu alan polisiye roman serisi, "The Turkish Detective" (Türk Dedektif) ismiyle TV ekranlarına uyarlanacak.

ABD'de yayın yapan sinema haber sitesi Deadline, internet dizi/film platformu Paramount+'ta yayımlanacak dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Ethan Kai ve Yasemin Allen'in oynayacağını yazdı.

Deadline, Miramax, Ay Yapım ve Paramount ortaklığında çekileceğini duyurduğu dizinin çekimlerine ise bu ay İstanbul'da başlanacağını belirtti.

Senaryosu Ben Schiffer tarafından kaleme alınacak yapımın yönetmen koltuğunda ise Niels Arden Oplev oturacak.

İlk sezonu sekiz bölüm olarak planlanan dizide Haluk Bilginer Dedektif Çetin İkmen karakterini, Ethan Kai da onun ortağı Mehmet Süleyman karakterini, Yasemin Allen ise Dedektif Ayşe Farsakoğlu karakterini canlandıracak.

The Turkish Detective'in 2023 yılında ekranlarda olması bekleniyor.

Deadline'ın haberinde Paramount+'ın orijinal içerik sorumlusu Nicole Clemens, The Turkish Detective'i "dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinin birinde geçen, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi" sözleriyle niteledi.

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"Var olan bir şehirden kendi şehrini yaratmış"

Sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Nadel, ilkini 1999 yılında "Belshazzar's Daughter", sonuncusunu ise bu yıl "Bride Price" ismiyle yayımladığı Çetin İkmen roman serisi için 24 kitap kaleme aldı.

Nadel, İstanbul'da geçen cinayetleri araştıran bir dedektif olan Çetin İkmen'i "huysuz, orta yaşlı, sevgi dolu bir koca ve baba" olarak tanımlıyor.

Romanlarının ekranlara aktarılmasıyla ilgili haberlerin ardından Twitter'da bir paylaşım yapan Nadel, "Bugün bir kutlama kahvesi içebiliriz" diye yazdı.