İbrahim Ömer Gönül: SPK'nın yeni başkanı kimdir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yönetimi değişti. SPK'ya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül atandı.
SPK Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğe ise Yusuf Sünbül getirildi.
Ali Fuat Taşkesenlioğlu, görev süresini doldurduğunu belirterek bir veda mesajı yayımladı.
Taşkesenlioğlu mesajında, "Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi, zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzuru taşıyorum" dedi.
Haberin sonu
İbrahim Ömer Gönül kimdir?
SPK'nın yeni başkanı İbrahim Ömer Gönül, 1973 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.
İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.'de başlayan Gönül, Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda göreve başladı, önce Kurumsal Yatırımcılar Dairesi'nde görev yaptı.
Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
İbrahim Ömer Gönül, SPK Başkanı olarak atanmadan önce 4 yıldır bu görevi yürütüyordu.