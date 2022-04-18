İbrahim Ömer Gönül: SPK'nın yeni başkanı kimdir?

28 dakika önce

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül atandı.

SPK Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğe ise Yusuf Sünbül getirildi.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, görev süresini doldurduğunu belirterek bir veda mesajı yayımladı.

Taşkesenlioğlu mesajında, "Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi, zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzuru taşıyorum" dedi.