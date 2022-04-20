İbrahim Haskoloğlu: Erdoğan ve Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlikleri paylaşan gazeteci tutuklandı

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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu Pazartesi günü Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmasının ardından dün tutuklandı.

Haskoloğlu, 12 Nisan'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşmıştı.

Haskoloğlu yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadelerini kullanmıştı.

Haskoloğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın şikayetçi olduğu belirtildi. Gözaltına alınmasının ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gazeteci, ifadesinin alınması için daha sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

DHA'nın aktardığına göre, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, sosyal medya hesabında Haskoloğlu'nun "bilgileri gerekli yerlere iletmesine rağmen savcılıkla paylaşmadığı" gerekçesiyle tutuklandığını yazdı.

Halk TV muhabiri Hazar Dost da, Haskoloğlu'nun avukatı ile görüştüğünü ifade etti ve "Savcı, 'Bu bilgileri neden savcılığa bildirmedin?' diye sorup tutuklama talep etmiş" dedi.

Haskoloğlu 12 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda ise, "Ben bu olayları 2-3 ay önce gerekli mercilere ilettim. Bana herhangi bir dönüş yapmayıp, gündem olunca üstüne düşmeleri işgüzarlıktır. FETÖ'cü olsam, devlete söylemez direkt paylaşırdım. Kimse yalanlamadı" diye yazmıştı.