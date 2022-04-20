Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: Bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı

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Kaynak, DHA

Bursa'da bu sabah infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Canbolat, patlamayla ilgili olarak, "Terör saldırısı olduğu değerlendiriliyor" dedi.

Patlama, bu sabah saat 07:30 sıralarında Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Otobüste, Osmangazi ilçesinde cezaevine göreve giden infaz koruma memurları vardı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, cezaevi aracının geçişi sırasında bir elektrik direğinin dibine bırakılan el yapımı bir bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını söyledi.

Canbolat, "Maalesef araçtaki bir tane ceza infaz koruma memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında iki yaralımız taburcu edildi. Diğer yaralı memur arkadaşlarımız da hastaneye götürülmüştü onlarda da bir sorun gözükmüyor" ifadesini kullandı.

Olayın faillerinin belli olup olmadığı konusunda konuşan Vali Canbolat, "Şu an elimizde net bilgi yok, olduğu zaman açıklarız" dedi.

AKP Meclis Grup Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Bursa'da infaz koruma memurlarımızın içinde bulunduğu otobüse yapılan terör saldırısında şehit olan memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Soylu: Yakın zamanda failler ele geçirilecektir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilerleyen saatlerde patlamanın möeydana geldiği bölgeyi ve yaralanan memurların tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur" dedi.

Hastane ziyaretinin ardından hayatını kaybeden memur Cengiz Yiğit için adliye önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Soylu, Adalet Bakanı Bozdağ ile Cengiz Yiğit'in yakınları katıldı.

Kaynak, DHA

Adalet Bakanı Bozdağ, Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, kudretlidir. Terörle, teröristle ve onları destekleyen her türlü güçle etkin ve kararlı mücadeleyi bugüne kadar yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir" dedi.