Salmonella: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kinder Schoko Bons için toplatma kararı

21 Nisan 2022, 16:59 +03 Güncelleme bir saat önce

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder marka Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

Toplatma kararıyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine ilişkin sürecin takip edildiği belirtildi.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespiti yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) konuyla ilgili güncel tespitleri diğer ülkelerle paylaştığı ifade edildi.

Bu doğrultuda AB'nin bildirdiği Kinder markalı Schoko Bons ürünü için toplatma kararı alındı.

Salmonella analizi açıklaması

Salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa'da bazı ülkelerde bir süre önce Kinder marka ürünler toplatılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Salı günü, Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı.

Salmonella analizi yapılacak Kinder markalı ürünler arasında Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder ve Mixed Patisserie PRA da yer alıyor.

Kinder ürünlerinin üreticisi İtalyan şirket Ferrero'nun Türkiye temsilcisi Ferrero Türkiye Çikolata, bakanlığın yayımladığı açıklama üzerine, ithal ettikleri ve piyasaya sundukları tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu belirtmişti.

10 ülkede vakalara rastlandı

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), Kinder çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı önceki hafta geçici olarak kapattı.

Hollanda ve Belçika, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sırasında, hammadde içeren bir tank filtresinde salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirmişti.

15 Nisan itibarıyla İngiltere'de çoğu çocuk olmak üzere 70 salmonella vakasına rastlandı.

Forbes dergisinde yayınlanan 16 Nisan tarihli haberde, Kinder ürünlerinden 10 ülkede çoğu çocuk en az 150 kişinin etkilendiği bildirildi.

Salmonella enfeksiyonu belirtileri

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde verilen bilgiye göre, salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra şu belirtiler görülebiliyor:

İshal

Ateş

Bulantı

Kusma

Karında kramplar

Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyor. Hastalık bazı kişilerde ise ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyredebiliyor.