Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesilmesi sonrası mum ışığında eylem planını açıklayacak

Ayşe Sayın

Ankara

21 Nisan 2022, 17:29 +03 Güncelleme 25 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Elektrik zamlarını protesto etmek için yaklaşık 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği bugün kesildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri, "Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da, elektriği kesilen yurttaşlarla dayanışmak için fatura ödememe kararı aldıklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, bu akşam 21.00'de evinde mum ışığında, bundan sonraki eylem planını açıklayacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarında kademeli sisteme geçilmesi ve yüksek oranlı zamları protesto etmek için 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi ve o tarihten itibaren de faturalarını ödemedi.

Bahçeli, teşkilatlarına kandil göndertmişti

Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememe eylemini açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu tutumu "sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsü" olarak nitelendirip "Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir" talebinde bulunmuştu.

Bahçeli'nin çağrısı üzerine MHP örgütleri, Kılıçdaroğlu'na "kandil gönderme" eylemi yapmıştı.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir hafta önce CHP liderine elektriğinin kesileceği uyarısı geldi ve bu sabah da Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.

Ankara-Çukurambar'daki apartman dairesinde Kılıçdaroğlu ailesine ait elektrik sayacı, dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından mühürlendiği için ekranında "error (hata)" yazısı çıktı.

Kaynak, Getty Images

'Sivil itaatsizlik çağrısı değil'

Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini sosyal medya hesabından, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" paylaşımı yaptı.

Paylaşımında video mesaja da yer veren Kılıçdaroğlu, faturasını ödeyemediği için 3 milyon 449 bin abonenin elektriğinin kesildiğini vurguladı.

Son üç yılda enerji zamlarının yüzde 400'ü aştığını, enerjinin ekmek, su gibi temel hak olduğunu vurgulayan CHP lideri, elektriği kesilen ailelerle dayanışma mesajı verdi:

"Şimdi gelelim can alıcı soruya. 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz... 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu abone. Kişi değil. Kaç kişi demek, bunun hesabını varın siz yapın. Çektiğimiz, size çektirdiğimiz çileye bakın Allah aşkına. Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem de ışıksız giriyorlar yataklara. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim.

"Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim, ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21.00 sularında ekranları başına davet ediyorum."

Selvi Kılıçdaroğlu: Elektriği kesilen 4 milyon aile var, atlatırız

Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da, evinin önünde gazetecilerin sorusu üzerine fatura ödememe kararının, elektriği kesilen ailelerle dayanışma amacıyla alındığını söyledi:

"Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama 4 milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11.00 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil."

Kurmaylarıyla eylem planı yaptı

Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini duyurmasının ardından, fatura ödememe eyleminin ne kadar süreceği ve bu süreçte ailelerle dayanışmak için neler yapılacağı konusunda kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yaptı. Elektriği kesilen ailelerin ziyaret edilmesi, CHP'li belediyelerin faturasını ödeyemeyen ailelere destek olunması planlandı.

Kılıçdaroğlu'nun planın detaylarını bu akşam yerel saatle 21.00'de canlı yayında, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte mum ışığında açıklaması bekleniyor.

Nazlıaka: Selvi Hanım'la birlikte aileleri ziyaret edebiliriz

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nde olduğu gibi bireysel bir tutumla fatura ödememe kararını aldığını ve fatura ödememe eylemini de bir anlamda Adalet Yürüyüşü gibi gördüklerini söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Nazlıaka, "Adalet yürüyüşünde nasıl haksızlığa uğrayan kitleler yürüyüşe katıldıysa, burada da Genel Başkan'ın bireysel bir şekilde halkın sesine ses katma isteği yatıyor" dedi.

Yüksek elektrik faturalarının toplumun tüm kesimlerini etkilediğini ve evde geleneksel rolle iş yükünü üstlenen kadınların da bundan etkilendiğini belirten Nazlıaka, "Bundan sonraki süreçte elektrik kesintisi yaşayan halkımızı tek tek ziyaret edeceğiz ve onların yaşadığı sıkıntıları belediyeler üzerinden çözmeye çalışacağız" görüşünü dile getirdi.

Nazlıaka, "Selvi Kılıçdaroğlu'na da dayanışma ziyaretinde bulunacak mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Selvi Hanım'la belki aileleri ziyaret edebiliriz. Çünkü Kılıçdaroğlu ailesi bu sürecin mağduru değil, sözcüsü olarak bir tavır alış sergiledi. Faturaları ödeyemediği için değil, ödeyemeyenlerin sesine ses katmak için tavır aldı."

CHP'li Akın: Farkındalık oluşana kadar eylem sürecek

CHP'nin enerji politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise, Kılıçdaroğlu'nun bilinçli bir tercihle faturasını ödemediği için evinde kullandığı elektriğin kesildiğini ifade etti. Akın, eylemin ne kadar süreceğini ise şöyle açıkladı:

"2021 yılında yaklaşık 3,5 milyon abonenin elektriği faturasını ödeyemediği için kesilirken 1 milyon abonenin de doğalgazı kesilmişti. İşte bu enerji yoksulluğuna, enerji buhranına dikkat çekebilmek adına Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, bu eylemi hayata geçirdi ve bu konuda kamuoyunda farkındalık oluşana kadar eylemini sürdürecektir.

"3,5 milyon hane ya da işyerinde yaşanan elektrik kesintisi buz dağının görünen kısmı. 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren yüzde 127 oranındaki fahiş zamların ardından kaç abonenin elektriğinin kesildiğini henüz bilmiyoruz. 3,5 milyon abone faturasını ödeyemezken, yaklaşık 2,1 milyon abone ise devletten destek almadan faturasını ödeyemiyor."

İlk destek Enginyurt'tan: Evimde misafir etmekten onur duyarım

Kılıçdaroğlu'na muhalefetten ilk destek Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Enginyurt, 65 yaşından büyük olanların elektriğinin kesilemeyeceğine dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu ailesine davette bulundu: