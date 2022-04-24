Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: 'Arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazırız'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili yapılan görüşmede Erdoğan, müzakere sürecinde arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını ifade etti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan, Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, yarın da Ankara'da BM Genel Sekreteri António Guterres'i kabul edecek. Bu ziyaretin ardından Guterres, Salı günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Guterres, diplomasi trafiğine 26 Nisan'da da Zelenskiy ile görüşmek üzere gideceği Kiev'de devam edecek.

Erdoğan'la görüşmesine ilişkin detayları paylaştığı Twitter mesajında ise Zelenskiy, "Erdoğan ile önemli bir telefon görüşmesi yaptım. Putin ile görüşmesinin arifesinde, Azovstal dahil Mariupol'deki sivillerin tahliye edilmesi gerektiğini vurguladım" dedi.

Zelenskiy telefon görüşmesinde, müzakere süreçlerinin seyri ile beraber güvenlik garantisiyle ilgili koordinasyonun masaya yatırıldığını söyledi.

Zelenskiy'nin bahsettiği Erdoğan'ın Putin görüşmesiyle ilgili detaylar bilinmiyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan da konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri daha önce Mart ayı sonunda İstanbul'da bir araya gelmişti.

Ukrayna'nın garantör olarak görmek istediği ülkeler arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Rusya dışındaki daimi üyeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Çin) ve Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İsrail, İtalya, Polonya ve Kanada'nın da adı geçiyor.

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları Kiev'i ziyaret edecek

Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bugün Kiev'i ziyaret edeceklerini söyledi. Ancak ziyarete ilişkin Washington'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ziyaret, savaşın başlamasından bu yana yapılacak en üst düzey ABD ziyareti olacak.

Zelenskiy'nin bu görüşmede ABD'li bakanlardan ağır makineli silahlar talep edeceği biliniyor. Ayrıca Blinken ve Austin'in ziyaretinin, Başkan Biden'ın ziyaretinin de önünü açabileceği konusunda umutlu.

Bugüne kadar İspanya, Danimarka, İngiltere Başbakanları ve Avrupa Komisyonu Başkanı Zelenskiy'i Kiev'de ziyaret ettiler.